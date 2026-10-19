انفجارات تهز كييف.. صواريخ روسية تستهدف العاصمة ومحطة مترو تتعرض لأضرار

هزت انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف، الاثنين، جراء هجوم روسي بالصواريخ الباليستية، وسط أنباء عن استهداف محطة مترو وإلحاق أضرار بها، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في مدينتي لوتسك وريفني.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية «سوسبيلني نيوز» بسماع دوي انفجارات في كييف، الاثنين، بالتوقيت المحلي، في أعقاب الهجوم الروسي، فيما لم تتوافر معلومات فورية بشأن حجم الأضرار الناجمة عن الضربات.

من جانبه، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن هجوماً روسياً استهدف محطة مترو في العاصمة وألحق أضراراً بها.

وكان كليتشكو قد أفاد في وقت سابق بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم روسي على المدينة.

وفي السياق ذاته، نقلت «سوسبيلني نيوز» أنباء عن سماع انفجارات في مدينتي لوتسك وريفني، دون الإشارة إلى وقوع أضرار مادية أو إصابات هناك.