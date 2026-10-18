ليتوانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء إحراق محطة ستارلينك لتقويض قدرات أوكرانيا

اتهمت ليتوانيا روسيا بالوقوف وراء محاولة إحراق محطة تابعة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك»، التي تديرها شركة «سبيس إكس»، معتبرة أن الواقعة تمثل عملاً تخريبياً يستهدف تقويض القدرات العسكرية الأوكرانية.

وقال فيلمانتاس فيتكاوسكاس، رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا، الأحد، إن السلطات تتعامل مع الحادث باعتباره عملية تخريب مرتبطة بروسيا، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المشتبه بهم.

وأوضح فيتكاوسكاس أن محاولة إحراق المحطة وقعت في الساعة الثانية صباح الأحد بالتوقيت المحلي، في منطقة تقع على مشارف العاصمة فيلنيوس، مضيفاً أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق سريعاً، ما أدى إلى اقتصار الأضرار على بعض الممتلكات، دون حدوث أي تعطيل للعمليات.

وأشار المسئول الليتواني إلى أن الحادث يرتبط بمحاولات حرق متعمد سابقة استهدفت محطتين تابعتين لخدمة «ستارلينك» في بلغاريا وبولندا، معتبراً أن هذه الوقائع تأتي في إطار محاولات روسية لتعطيل الخدمة والتأثير على العمليات العسكرية الأوكرانية.

وقال فيتكاوسكاس إن أوكرانيا هي المستهدف الرئيسي من هذه المحاولات، نظراً لاعتماد قواتها على خدمة «ستارلينك» في الاتصالات داخل ساحة المعركة.

وتستخدم القوات الأوكرانية محطات «ستارلينك» على نطاق واسع لتأمين الاتصالات العسكرية، كما تعتمد طائرات مسيرة أوكرانية على أجهزة استقبال الخدمة ضمن أنظمة التوجيه، بما يتيح تنفيذ ضربات ضد أهداف روسية داخل أوكرانيا، ويساعد في التصدي للطائرات المسيرة التي تطلقها روسيا خلال هجماتها.

في المقابل، نفت موسكو الاتهامات الموجهة إليها، وتصفها بأنها تفتقر إلى الأدلة، معتبرة أنها تأتي في سياق ما تصفه بالعداء لروسيا.