قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار على هذه المحافظات
بوتين يقترح لقاء ثلاثيا مع ترامب والرئيس الصيني الشهر المقبل لبحث أزمة أوكرانيا
أمريكا تحذر الاتحاد الأوروبي من رد فعل مدمر على خطط استخدام طيف الأقمار الصناعية
وكيل نقابة الأطباء البيطريين سابقا: القرود الطليقة خطر.. تنقل السعار وفيروس إيبولا
البت في التظلم خلال 30 يوما .. القانون يحدد آليات تسوية منازعات المستثمرين مع الجهات الحكومية
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف عن 5 شروط يجب تحققها
انطلقت من تل أبيب.. هبوط اضطراري لطائرة نمساوية في بلغاريا بسبب جسم مشبوه
معجزة اسمها هدى| ولدت بالعظم الزجاجي وبتر نصف جسدها.. تعيش برئة واحدة وتربي طفلين ببيع المناديل
اتحاد الكرة يرد على الزمالك بشأن تسجيلات الـVAR بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة
تبرير الإصابة ومنافسة أسترالية.. وائل رياض يكشف كواليس استدعاء لاعب برايتون لمنتخب الشباب
اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يقترح لقاء ثلاثيا مع ترامب والرئيس الصيني الشهر المقبل لبحث أزمة أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح عقد لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، خلال الشهر المقبل، لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين روس طرحوا الفكرة على بكين، فيما أشار الجانب الصيني إلى عدم اعتراضه على عقد اللقاء، شريطة موافقة ترامب.

وفي وقت سابق، أكد بوتين، اليوم أن إنشاء منطقة آمنة لحماية المناطق الحدودية الروسية لن يكون موضع تفاوض في أي محادثات سلام محتملة مع أوكرانيا.

وأوضح بوتين خلال زيارته مركز قيادة احتياطيا لمجموعة القوات الروسية المشتركة أن القوات المسلحة الروسية كلفت، عقب توغل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، بمهمة لا تقتصر على طرد القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية، بل تشمل أيضا إنشاء منطقة آمنة في الأراضي المجاورة.

وقال بوتين: "أذكر أنه بعد توغل القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، كلفت القوات المسلحة الروسية بمهمة لا تقتصر على طرد العدو من أرضنا، بل تشمل أيضا إنشاء منطقة أمنية في الأراضي المجاورة. وهذه المهمة تنفذ بنجاح". وفق موقع قناة "روسيا اليوم" الإخباري.

وشدد الرئيس الروسي على أن الهدف الأساسي لهذه العمليات يتمثل في ضمان الأمن الكامل للمناطق الحدودية الروسية على المدى الطويل. وأضاف: "هدفنا هو ضمان الأمن المطلق للمناطق الحدودية الروسية في المستقبل، ولا نعتزم جعل ذلك موضوعا لمفاوضات سلام محتملة مع أوكرانيا".

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المنطقة الآمنة الممتدة على طول الحدود الدولية مع أوكرانيا يبلغ طولها 660 كيلومترا، تخضع 465 كيلومترا منها حاليا للسيطرة الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين : يبلغ امتداد المنطقة الآمنة على طول حدود الدولة 660 كيلومترا، ونسيطر حاليا على 465 كيلومترا منها، أي ما يعادل 70%.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المنطقة الآمنة في المناطق الحدودية مع أوكرانيا قد تم توسيعها بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

دونالد ترامب فلاديمير بوتين الرئيس الصيني شي جين بينغ بكين الأزمة الأوكرانية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

ناصر منسي

إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور

اسعار السبائك الذهب اليوم

تبيع ولا تشتري؟.. سعر الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة الآن بعد الزيادة

. خبيرة فلك تحذر من تصعيد محتمل في أوروبا

خبيرة فلك تفجر مفاجأة عن احتجاجات أوروبا.. تفاصيل

حسام عبد المجيد

500 ألف دولار.. الأهلي يخطط لضم مدافع الزمالك السابق من لودوجوريتس البلغاري

ترشيحاتنا

وفاة كاهن إثر سقوط صليب ضخم عليه

مأساة على الهواء مباشرة.. صليب ضخم ينهي حياة كاهن أثناء إقامة القداس بالإكوادور

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا حول التاريخ القبطي والتراث الأثري

المؤتمر الثالث لمحو الأمية الإعلامية والمعلوماتية

محافظ القاهرة: محو الأمية الإعلامية ضرورة لمواجهة التضليل الرقمي وتعزيز الوعي المجتمعي

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد