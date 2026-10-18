روسيا تعلن استهداف سفينة تحمل شحنات عسكرية أوكرانية في غرب أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن جافة أوكرانية تحمل شحنات عسكرية ومزدوجة الاستخدام أثناء عبورها البحر على بعد 50 كم جنوب غرب أوديسا.

وشنت أوكرانيا أكبر هجوم لها بالمسيرات على ثاني أكبر مدن روسيا، سانت بطرسبرج، منذ بداية الحرب.

وأطلقت نحو 150 طائرة مسيرة خلال الساعات الأولى من الصباح، تسببت في فوضى واسعة طالت البنية التحتية للنفط والخدمات اللوجستية والرقمية في مسقط رأس الرئيس فلاديمير بوتين ومنطقة لينينجراد المجاورة.

وقال أحد سكان المدينة لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي": "لم أستطع النوم طوال الليل.. المعركة بين المسيرات والصواريخ المضادة للطائرات دارت فوق رؤوسنا حرفياً".