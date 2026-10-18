روسيا تعلن إسقاط أكثر من 1000 مسيرة أوكرانية ومقتـ.ل وإصابة مدنيين

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا جديدًا، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 1000 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، بالتزامن مع هجمات متبادلة أسفرت عن قتلى ومصابين وأضرار مادية في مناطق روسية وأوكرانية.

وقال عمدة موسكو إن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 76 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية منذ بداية اليوم، فيما أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد إصابة امرأة وثلاثة أطفال نتيجة سقوط حطام مسيرة على مبنى سكني بالمقاطعة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن وزورق مسيّر تابعين للقوات الأوكرانية في البحر الأسود، دون ورود تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار الناجمة عن العملية.

قتلى ومصابون في هجمات روسية على أوكرانيا

على الجانب الأوكراني، أعلن حاكم خاركيف إصابة 12 شخصًا ووقوع أضرار مادية جراء هجمات روسية استهدفت المدينة وقرى محيطة بها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أعلن حاكم زابوروجيا مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين إثر هجمات روسية استهدفت المدينة ومحيطها خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تبادل الضربات الجوية والهجمات بالطائرات المسيّرة بين موسكو وكييف، مع امتداد آثار العمليات العسكرية إلى المناطق السكنية وسقوط ضحايا.

وتظل الأرقام والتفاصيل المعلنة بشأن الهجمات منسوبة إلى المسؤولين في الجانبين، في ظل عدم توافر معلومات مستقلة تؤكد إجمالي الخسائر النهائية أو حجم الأضرار الناجمة عن العمليات الأخيرة.