ترامب يصدر قرارات بتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا بموجب قانون جراهام

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أمراً تنفيذياً يخفف العقوبات المفروضة على روسيا بموجب قانون جراهام حيث يشمل الأمر إعفاء موسكو من بعض القيود والرسوم التجارية.

وفي وقت سابق ؛ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون "العقوبات الجهنمية" الذي قدمه السيناتور الراحل ليندسي جراهام، والذي كان مقربًا من ترامب بصورة كبيرة.

ووفق الصحف الأمريكية، يوسع قانون جراهام، العقوبات المفروضة على روسيا وإيران ويمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين.



وقال البيت الأبيض إن ترامب وقّع قانون ليندسي جراهام للعقوبات على روسيا وإيران لعام 2026 في 18 سبتمبر، والذي يجيز فرض عقوبات وتعريفات وحظر إضافية تستهدف روسيا مع تمديد العقوبات الحالية على إيران.

كما يمنح القانون الرئيس الأمريكي سلطة فرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي، مما قد يزيد الضغط على الدول التي تواصل التجارة مع موسكو.

وسُمّي التشريع على اسم جراهام، الذي كان يدعو إلى فرض قيود أكثر صرامة على روسيا.