متجهة لـ موسكو .. روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة

أفادت وسائل إعلام روسية بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية نجحت في تدمير 15 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو.

وفي وقت لاحق ؛ علقت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تعليق استقبال الرحلات الجوية وخدمتها في جميع مطارات منطقة موسكو للطيران.

توقف مطارات موسكو عن العمل



وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية ، أن مطارات دوموديدوفو وجوكوفسكي وشيريميتيفو وفنوكوفو لا تستقبل الرحلات الجوية ولا تتولى خدمتها.

وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان السلامة. ووفقًا لوكالة تاس الروسية، جرى تحويل مسار أكثر من 20 طائرة كانت متجهة إلى موسكو إلى مدن أخرى.