قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية
السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس
الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع
تمهيدًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية
مدبولي يثمن نتائج الجولة الآسيوية للرئيس السيسي.. ويؤكد أهمية منتدى مصر 2026
مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
الدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة بالرياض نتيجة اعتراض صاروخ باليستي
رئيس الوزراء: هدفنا من "منتدى مصر 2026" هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن
نسور السماء .. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 | فيديو
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو: اتفاقيات بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا قبل نهاية 2026

روسيا
روسيا
القسم الخارجي

تتجه العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من الترتيبات العسكرية، في ظل استمرار المباحثات بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، وسط توقعات بإمكانية توقيع اتفاقيات بهذا الشأن قبل نهاية العام الجاري، وفق ما أوردته قناة «العربية» في خبر عاجل.

وتكتسب هذه الترتيبات أهمية خاصة في ضوء الموقع الاستراتيجي للقواعد الروسية على الساحل السوري، ولا سيما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، والمنشأة البحرية الروسية في ميناء طرطوس، اللتين تمثلان نقطتي ارتكاز رئيسيتين لموسكو في منطقة شرق البحر المتوسط.

وكانت سوريا وروسيا قد توصلتا، في أغسطس 2026، إلى مذكرة تفاهم بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي على الساحل السوري، عقب مفاوضات استمرت نحو 18 شهرًا، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ووكالة «رويترز».

 وتضمنت التفاهمات نقل إدارة بعض المنشآت المدنية إلى الجانب السوري، وتحويل المنشآت ذات الاستخدام العسكري إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل، ضمن ترتيبات تستهدف مراعاة مصالح الطرفين. 

وبحسب ما أعلنته السلطات السورية آنذاك، شملت الترتيبات مطار حميميم والمرفأ التجاري في ميناء طرطوس، مع تحديد فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال الإجراءات المتفق عليها.

وفي تطور لاحق، أفادت وكالة «رويترز» في سبتمبر 2026 باستمرار الإمدادات الروسية إلى المنشآت الساحلية السورية، في مؤشر على استمرار النشاط الروسي في إطار التفاهمات الجديدة، التي تسمح ببقاء قوات روسية في القواعد وفق الترتيبات المعلنة. 

وتأتي هذه التحركات بعد تغير المشهد السياسي السوري إثر سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وهو ما دفع موسكو ودمشق إلى إعادة بحث مستقبل العلاقات الثنائية، بما يشمل الوجود العسكري والتعاون الاقتصادي.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بصورة أكبر مع الإعلان عن أي اتفاقيات نهائية جديدة، إذ لم يتضمن الاعلان تفاصيل إضافية بشأن موعد التوقيع المحدد أو الصيغة النهائية للاتفاقيات المرتقبة.


 

روسيا افغانستان سوريا تركيا الاسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

بالصور

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد