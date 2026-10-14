قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية
السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس
الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع
تمهيدًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية
مدبولي يثمن نتائج الجولة الآسيوية للرئيس السيسي.. ويؤكد أهمية منتدى مصر 2026
مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
الدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة بالرياض نتيجة اعتراض صاروخ باليستي
رئيس الوزراء: هدفنا من "منتدى مصر 2026" هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن
نسور السماء .. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 | فيديو
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
4.9 % فائضًا أوليًا و5.8% عجزًا كليًا.. وزير المالية يكشف مؤشرات الموازنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مركز مراقبة الأمراض بسلطنة عمان: التعاون مع مصر في مكافحة الأوبئة فرصة لتعزيز الأمن الصحي

رئيس مركز مراقبة الأمراض بسلطنة عمان
رئيس مركز مراقبة الأمراض بسلطنة عمان
أ ش أ

 أكد مدير مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها في سلطنة عُمان زكريا بن يحيى البلوشي، أهمية توسيع التعاون الصحي بين مصر وسلطنة عُمان خاصة في مجالات تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات المختبرات المرجعية، وتدريب الكوادر الصحية، وإجراء البحوث العلمية المشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين تمثل أساسًا قويًا لتعزيز الشراكة في مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض.

وقال البلوشي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر تمثل شريكًا مهمًا لسلطنة عُمان، لما تمتلكه من خبرات علمية وطبية متراكمة ومؤسسات صحية وبحثية عريقة، في حين حققت السلطنة خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في مجالات الصحة العامة، لا سيما الترصد الوبائي ومكافحة الأمراض المعدية.

وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها مقاومة مضادات الميكروبات، والأمراض المعدية الناشئة، والأمراض المنقولة بالنواقل.

وأكد أن نجاح التعاون الصحي لا يُقاس بمجرد توقيع الاتفاقيات، وإنما بما يتحقق على أرض الواقع من برامج مشتركة وتبادل فعلي للخبرات، بما يعود بالنفع على صحة المواطنين في البلدين.

وأوضح أن سلطنة عُمان شأنها شأن بقية دول العالم، تواجه تحديات متجددة في مجال الأمراض المعدية، في ظل تزايد الترابط بين دول العالم وتسارع حركة السفر والتنقل، الأمر الذي يجعل أي حدث صحي في منطقة من العالم قادرًا على إحداث انعكاسات في مناطق أخرى خلال فترة قصيرة.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تعمل السلطنة على مواجهتها تتمثل في ظهور الأمراض المعدية الناشئة، ومقاومة مضادات الميكروبات، والأمراض المنقولة بالنواقل، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي حققتها في مكافحة عدد من الأمراض المعدية.

وأكد البلوشي أن مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها يولي اهتمامًا كبيرًا بالاكتشاف المبكر، نظرًا إلى أن سرعة اكتشاف المرض أو التفشي الوبائي تُحدث فارقًا كبيرًا في القدرة على احتوائه والحد من انتشاره.

وأوضح أن المركز يعمل على تطوير منظومة الترصد الوبائي من خلال نظام «ترصّد بلس» للإبلاغ الإلكتروني عن الأمراض، إلى جانب تعزيز الترصد المبني على الأحداث، الذي يساعد على التقاط الإشارات المبكرة للمخاطر الصحية، حتى قبل تأكيدها عبر أنظمة الإبلاغ التقليدية.

وأضاف أن الجهود تشمل تعزيز التكامل بين الترصد الوبائي والمختبرات وفرق الاستجابة السريعة، فضلًا عن تطوير قدرات الكوادر الصحية في مختلف محافظات السلطنة، مشددًا على أن نجاح منظومة مكافحة الأمراض لا يُقاس فقط بقدرتها على التعامل مع التفشي بعد حدوثه، بل بقدرتها على اكتشاف المخاطر مبكرًا والتدخل قبل تحولها إلى مشكلة صحية واسعة النطاق.

وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا في تطوير أنظمة مراقبة الأمراض.. قال البلوشي "إن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من عمل مؤسسات الصحة العامة، ولم تعد مجرد وسيلة مساعدة"، موضحًا أن التحدي في السابق كان يتمثل في الحصول على المعلومات في الوقت المناسب، بينما أصبح التحدي حاليًا هو كيفية الاستفادة من الحجم الكبير للبيانات المتاحة لاتخاذ قرارات صحية دقيقة وسريعة.

وأضاف "أن سلطنة عُمان قطعت خطوات مهمة في التحول الرقمي للترصد الوبائي، من خلال الأنظمة الإلكترونية التي تتيح متابعة الأمراض المعدية وتحليل اتجاهاتها، والتعرف على التغيرات غير المعتادة التي قد تشير إلى وجود خطر صحي".

وتابع "أن السلطنة تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة واعدة لتطوير العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة في تحليل البيانات الكبيرة، واكتشاف الأنماط غير الطبيعية، والمساعدة في التنبؤ بالمخاطر الصحية".

وشدد على أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي يجب أن تقوم على رؤية واقعية، إذ لا يمكن لهذه التقنيات أن تحل محل الخبرة البشرية أو التقييم الوبائي المتخصص، وإنما تتمثل أهميتها في مساعدة المختصين على الوصول إلى المعلومات بصورة أسرع واتخاذ قرارات أفضل.

وأكد أن الهدف من استخدام التكنولوجيا لا يقتصر على مواكبة التطور، بل توظيفها بصورة عملية لحماية صحة المجتمع، والانتقال تدريجيًا من الاستجابة للأحداث الصحية بعد وقوعها إلى استباقها والحد من مخاطرها.

وفيما يتعلق باستراتيجية السلطنة لتعزيز الأمن الصحي والاستعداد للأوبئة.. أكد البلوشي أن جائحة كوفيد-19 أثبتت أن الأمن الصحي لم يعد مسؤولية دولة واحدة، وأن الأمراض المعدية لا تعترف بالحدود الجغرافية.

وقال"إن استراتيجية سلطنة عُمان تقوم على بناء منظومة صحية قادرة على الوقاية من المخاطر الصحية واكتشافها مبكرًا والاستجابة لها بكفاءة، مع ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية".

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على تطوير أنظمة الترصد الوبائي، وتعزيز قدرات المختبرات، ورفع جاهزية فرق الاستجابة السريعة، إلى جانب تعزيز الرقابة الصحية في المنافذ الحدودية وتطبيق متطلبات اللوائح الصحية الدولية.

وأضاف أن السلطنة تولي أهمية كبيرة لمفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يقوم على الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، في ضوء ارتباط كثير من التهديدات الصحية الناشئة بهذا التداخل.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي.. أكد البلوشي أن تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المبكر بين الدول يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة، مشيرًا إلى حرص سلطنة عُمان على تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الصحة العالمية والشركاء الإقليميين والدوليين.

وأوضح أن هذا التعاون يتضمن تبادل المعلومات الوبائية، وبناء القدرات، والاستعداد المشترك للطوارئ الصحية، بما يعزز قدرة الدول على التعامل مع المخاطر الصحية العابرة للحدود.

وجدد التأكيد على أن الأمن الصحي الحقيقي لا يتحقق من خلال جاهزية كل دولة على حدة فحسب، بل يتطلب أيضًا استعداد الدول للعمل معًا، موضحًا أن الاكتشاف المبكر لخطر صحي في دولة واحدة قد يسهم في حماية ملايين الأشخاص في دول أخرى.

يشار إلى أن "مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها" في سلطنة عمان يعد إحدى الدعائم الرئيسية للصحة العامة، حيث يناط بالمركز التخطيط الاستراتيجي وعمل الارشادات والأدلة حول المواضيع التي تخص الصحة العامة وعمل البحوث الميدانية وخلق شراكات بين المؤسسات البحثية داخل وخارج السلطنة.

ويتكون المركز من 5 دوائر هي مكافحة الأمراض المعدية، ومختبرات الصحة العامة، ومكافحة العدوى، والصحة البيئية والصحة المهنية والترصد الوبائي.. كما يعتبر المركز مرجعا وطنيا حول الموضوعات المشار إليها أعلاه، كما يقوم بأعمال التطوير الوظيفي والتدريب للعاملين الصحيين في كافة المؤسسات الصحية في السلطنة بما يختص بمهامها.

الأمراض والوقاية سلطنة عُمان التعاون الصحي مصر وسلطنة عُمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

محافظ البحر الأحمر

محافظ البحر الأحمر يلتقي أصحاب الورش لمناقشة مستجدات مدينة الحرفيين بالغردقة

محافظ دمياط

محافظ دمياط يلتقي أهالي الزرقا لبحث مطالبهم واحتياجاتهم

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج: تخصيص أكثر من 12 فدانا بجرجا لإنشاء صوامع غلال

بالصور

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

بكوب لبن و4 ملاعق زبدة.. حضري الجبنة الكريمي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية
طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بقوام ناعم وتكلفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد