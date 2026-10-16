بعد هجوم بـ59 مسيرة.. توقف العمل في جميع مطارات موسكو

أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تعليق استقبال الرحلات الجوية وخدمتها في جميع مطارات منطقة موسكو للطيران.

توقف مطارات موسكو عن العمل

وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية، اليوم الجمعة، أن مطارات دوموديدوفو وجوكوفسكي وشيريميتيفو وفنوكوفو لا تستقبل الرحلات الجوية ولا تتولى خدمتها.

وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان السلامة. ووفقًا لوكالة تاس الروسية، جرى تحويل مسار أكثر من 20 طائرة كانت متجهة إلى موسكو إلى مدن أخرى.

من جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أنه جرى إسقاط 59 طائرة مسيّرة فوق العاصمة الروسية منذ الساعة الحادية عشرة مساءً يوم 15 أكتوبر.

وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل في المواقع التي سقطت فيها حطام الطائرات المسيّرة.