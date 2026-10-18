ترامب: قراري بشأن العقوبات على روسيا «جيد جدًا» وسيصب في مصلحة العالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قراره بشأن العقوبات على روسيا يمكن اعتباره جيد جدًا، مشيرًا إلى إنه سيصب في مصلحة العالم، وفق ما صرح به ترامب.

من جانبها، حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز من أن تطبيق العقوبات في الوقت الراهن قد يعرقل المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام شامل ومستدام بين روسيا وأوكرانيا.

جاء قرار تعليق العقوبات خلال أكتوبر 2026 الجاري، حيث وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يعلق تطبيق حزمة من العقوبات الاقتصادية الواسعة والرسوم الجمركية التي تصل إلى نسبة عالية (كان مقرراً تطبيقها بموجب قانون "ليندسي جراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026").

وبرّر ترامب هذه الخطوة بأنها تخدم "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة.

أما عن ردود الفعل، فقد وصفت موسكو القرار بأنه "لحظة تاريخية مهمة". لكن أوكرانيا، رأت العكس، حيث أثار القرار غضب واستهجان القيادة الأوكرانية والرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي اعتبر أن تعليق العقوبات يمنح موسكو موارد إضافية ويضعف موقف بلاده.

وحول جهود التهدئة وملف الحرب، فيأتي هذا القرار في ظل تحركات ومواقف مستمرة لترامب بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك مقترحاته ومطالباته المتكررة بوقف إطلاق النار أو تجميد العمليات العسكرية المرتبطة بالطاقة والبنى التحتية بين الجانبين.