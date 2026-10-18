قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس قسم البطولة .. إعلامية: «زيزو» أكثر لاعب في الجيل الحالي مشاركة في الكونفدرالية
ترامب: قراري بشأن العقوبات على روسيا «جيد جدًا» وسيصب في مصلحة العالم
سامح شكري: أمن السعودية والخليج مرتبط بالأمن القومي المصري .. والحلول السياسية «أولوية»
جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟
مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-10-2026 .. والقنوات الناقلة
ما الحسنات المكفرة للسيئات؟.. على جمعة يوضح
إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»
«تحالف الشرعية»: اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين إحداهما في المنطقة الشرقية والأخرى بمنطقة الرياض
استفسارات من لاعبي الزمالك عن مقدمات العقود .. والإدارة تكشف الموعد
ناقد رياضي يكشف عقوبة ناصر منسي المنتظرة بعد أزمته مع الزمالك خلال مواجهة الجيش الرواندي
إعلامية: مصير «شبيطة» يتحدّد في يناير.. والمدرب الأجنبي يدخل حسابات وادي دجلة
فرصة ذهبية لدخول الجنة بغير حساب.. علي جمعة يوضحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: قراري بشأن العقوبات على روسيا «جيد جدًا» وسيصب في مصلحة العالم

ترامب
ترامب
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قراره بشأن العقوبات على روسيا يمكن اعتباره جيد جدًا، مشيرًا إلى إنه سيصب في مصلحة العالم، وفق ما صرح به ترامب.

 من جانبها، حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز من أن تطبيق العقوبات في الوقت الراهن قد يعرقل المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام شامل ومستدام بين روسيا وأوكرانيا.

جاء قرار تعليق العقوبات خلال أكتوبر 2026 الجاري، حيث وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يعلق تطبيق حزمة من العقوبات الاقتصادية الواسعة والرسوم الجمركية التي تصل إلى نسبة عالية (كان مقرراً تطبيقها بموجب قانون "ليندسي جراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026").

وبرّر ترامب هذه الخطوة بأنها تخدم "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة.   

أما عن ردود الفعل، فقد وصفت موسكو القرار بأنه "لحظة تاريخية مهمة". لكن  أوكرانيا، رأت العكس، حيث أثار القرار غضب واستهجان القيادة الأوكرانية والرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي اعتبر أن تعليق العقوبات يمنح موسكو موارد إضافية ويضعف موقف بلاده.  

وحول جهود التهدئة وملف الحرب، فيأتي هذا القرار في ظل تحركات ومواقف مستمرة لترامب بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك مقترحاته ومطالباته المتكررة بوقف إطلاق النار أو تجميد العمليات العسكرية المرتبطة بالطاقة والبنى التحتية بين الجانبين.  

ترامب العقوبات روسيا العالم روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

التوك توك

رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن المبالغ التي عادت إلى خزينة الزمالك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم يسجل لبرشلونة أتلتيك أمام أوتيبو في الدوري الإسباني

حازم إمام

«أزمات مُفتعلة».. حازم إمام يكشف حقيقة استفزاز حسام غالي وعماد متعب له في الاستديو التحليلي

الاهلي

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

ترشيحاتنا

أرشيفية

الشاهد الصامت كشف الواقعة.. التحقيق مع المتهمة بسرقة هاتف محمول بالغربية

المتهمة

ضبط سيدة بالغربية سرقت هاتف محمول من داخل محل تجاري بأسلوب المغافلة

المتهم

ضبط طالب بالبحيرة بحوزته أسلحة بيضاء عليها عبارات خادشة للحياء ونشر فيديو لاستعراض وجذب المشاهدات

بالصور

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

هنادي مهنا بفستان غير تقليدي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد