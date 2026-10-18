المتحدث باسم التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي عن نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه منطقة الرياض، وذلك في إطار التعامل الحازم مع التهديدات المستمرة والعمليات العدائية التي تستهدف الأعيان المدنية والمناطق الحيوية.

كما أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، ليل السبت-الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

قبل ذلك أرسل الدفاع المدني السعودي إنذاراً عبر الهواتف لسكان العاصمة الرياض.

وجاء في الإنذار الذي رُفع بعد دقائق قليلة "تتعرض المنطقة لتهديد جوي معاد يرجى التصرف بهدوء والبقاء في المنزل أو مكان آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب".