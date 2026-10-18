رئيس وزراء العراق يدعو لإنشاء منصة موحدة تُفضي إلى تأسيس سوق إسلامية مشتركة

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم السبت، إلى إنشاء منصة موحدة تُفضي إلى تأسيس سوق إسلامية مشتركة، مشيرا إلى أهمية التكامل الإسلامي في مجالات الطاقة والنقل.

وذكر المكتب الإعلامي للزيدي -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"- أن الزيدي استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث أشار إلى حرص العراق على ممارسة دوره العربي والإسلامي، داعيا إلى أن ما يصدر عن المنظمة من قرارات، تكون مطبقة على أرض الواقع لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى دعم بلاده للمنظمة، وضرورة العمل على توحيد مواقف الدول الإسلامية وتنمية اقتصاداتها، لما فيه خير وارتقاء جميع شعوبها، من خلال إنشاء منصة موحدة تُفضي إلى تأسيس سوق إسلامية مشتركة، مؤكدا أهمية التكامل الإسلامي في مجالات الطاقة والنقل.