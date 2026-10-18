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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفاعل عربي وخليجي واسع وترحيب بتصريحات الرئيس السيسي بشأن أمن الخليج والعلاقات الثنائية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وردود فعل واسعة من شخصيات سعودية وخليجية بارزة، تعقيباً على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي أكد فيها على ثبات الموقف المصري تجاه أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

وأشادت التعليقات بتأكيد الرئيس السيسي على أن التحرك المصري للدفاع عن الخليج هو تحرك دفاعي بحت، وأن مصر لن تتخلى أبداً عن أمن أشقائها وستتخذ إجراءات حمايتها بالتنسيق الكامل مع القيادة السعودية (الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان).

رسائل التضامن والمحبة من الشخصيات العامة:

تركي آل الشيخ

أكد أن المحبة المتبادلة بين قيادات وشعوب البلدين ليست من فراغ، مشيراً إلى أن محاولات زرع الفتنة باءت بالفشل، ومؤكداً أن "المملكة ومصر هما جناحي الأمة".

دوهام القحطاني

وجه تحية عسكرية تقديرية للقوات المسلحة المصرية الباسلة بأمر من القيادة العليا ورئيس الجمهورية.

شخصيات أخرى (مثل عبد الرحمن اللحام، عنوان الأحمري، وبندر بن محمد آل العمري): أثنوا على المواقف الشريفة والنبيلة للرئيس السيسي، معتبرين إياها تعبيراً صادقاً عن عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل تمثل إطارًا حاكمًا للعلاقات بين الجانبين، مشددًا على أن مصر لا توجد لديها أي مطامع تجاه أحد.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأوضح السيسي أن تبنّي مصر لحل الدولتين ينطلق من رؤية ثابتة وقناعة راسخة بأن هذا المسار يمثل السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تستهدف خفض التصعيد في المنطقة، وإيجاد حل للأزمة في الخليج، وتحقيق الأمن والاستقرار للأشقاء في دول الخليج.

وأكد السيسي أن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الأمن القومي المصري امتداد للأمن القومي الخليجي.

وشدّد الرئيس على دعم مصر لأشقائها في دول الخليج، واستعدادها للقيام بكل ما يلزم لخفض التصعيد، وتأمين الملاحة، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية دول الخليج العربي أمن المملكة العربية السعودية مصر والسعودية

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