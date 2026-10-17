قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: استهداف سفينة تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا
برلمانية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن قوة مصر في وعي شعبها وتماسك مؤسساتها
تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب: مواقف المملكة العربية السعودية ومصر تاريخية
تركي آل الشيخ: هناك مستفيدون من محاولة ضرب أي تقارب سعودي مصري
الصين تدعو إلى توسيع التعاون الدولي لتطوير الطب التقليدي
وزير الخارجية الفرنسي: على إسرائيل وقف العنف الإجرامي للمستوطنين في الضفة الغربية فورًا
السعوية والأردن يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال التحديات الراهنة
الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا وانخفاض الحرارة ليلًا إلى 17 درجة
سامح شكري: حديث الرئيس السيسي يعكس الاستعداد للمرحلة الانتخابية المقبلة
تركي آل الشيخ: بزور القاهرة من سنة 1989.. ومصر هي الحضن الدافي والسند
ماكرون يتوعد مثيري الشغب في فرنسا.. 550 ألف متظاهر و400 معتقل خلال الاحتجاجات
صلاح حسب الله: تصريحات السيسي خلال أكتوبر تؤكد اهتمامه بمستقبل مصر وما بعد 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ويجب خفض التصعيد

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاني حسين

أكد السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقال نادر زكي في مداخلة هاتفية على القناة الأولى،:" الشعب المصري يقف ضد الهجمات حوثية على السعودية ومتعاطف مع المملكة".

وتابع :" وزير الخارجية أكد لنظيره الإيراني الرفض المصري لأي اعتداء على دول الخليج منذ بداية الأزمة".


وأكمل :" وزير الخارجية يؤكد ضرورة المضي قدما في المسار الدبلوماسي لإنهاء حرب إيران والولايات المتحدة ".


وقال :" مصر تؤكد على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار"، مضيفا:" مصر تقدم كل الدعم للأشقاء في السعودية ".

الخارجية وزارة الخارجية مصر السعودية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

الحبس - ارشيفية

عقوبة الرشوة في القانون.. السجن والغرامة ومصادرة الأموال في حالات محددة

نائب رئيس حزب الحرية

نائب رئيس حزب الحرية لـ أ ش أ: المادة 200 من الدستور المصري حددت بوضوح مهام المؤسسة العسكرية في حماية الدستور والديمقراطية

كمال حسنين

حزب الريادة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن إعداد الكوادر الوطنية أساس بناء الجمهورية الجديدة

بالصور

بسنت شوقي ومحمد فراج يخطفان الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي
بسنت شوقي ومحمد فراج في مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فرنسا وألمانيا تدفعان نحو تخفيف قواعد الانبعاثات.. ما مصير حظر سيارات البنزين في أوروبا؟

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

فستان أبيض شفاف.. نيكول سابا تتألف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد