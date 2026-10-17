الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ويجب خفض التصعيد

أكد السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وقال نادر زكي في مداخلة هاتفية على القناة الأولى،:" الشعب المصري يقف ضد الهجمات حوثية على السعودية ومتعاطف مع المملكة".

وتابع :" وزير الخارجية أكد لنظيره الإيراني الرفض المصري لأي اعتداء على دول الخليج منذ بداية الأزمة".



وأكمل :" وزير الخارجية يؤكد ضرورة المضي قدما في المسار الدبلوماسي لإنهاء حرب إيران والولايات المتحدة ".



وقال :" مصر تؤكد على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار"، مضيفا:" مصر تقدم كل الدعم للأشقاء في السعودية ".