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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد لرئيس تيار الحكمة أهمية تجنيب العراق تداعيات التصعيد بالمنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في بغداد.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء علي عمق العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، معرباً عن التقدير لزيارة عمار الحكيم الأخيرة للقاهرة وتشرفه بلقاء رئيس الجمهورية.

 كما أشاد بدوره الوطني في دعم الاستقرار والتوافق العراقي، مجدداً دعم مصر لوحدة العراق وسيادته ومؤسساته الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أعرب عن التطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي للقاهرة يوم ٢٣ نوفمبر المقبل، وعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بالعراق، فضلاً عن أهمية تسريع وتيرة التنسيق بين اللجان الفنية لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين بالأردن، بما يسهم في الدفع قدماً بالمشروعات المشتركة ذات الأولوية.

كما أوضح المتحدث أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي أهمية تجنيب العراق تداعيات التصعيد الجاري في المنطقة. 

كما جرى تبادل الرؤى بشأن التطورات في سوريا واليمن وأمن وحرية الملاحة، بما في ذلك مضيق هرمز، مع التأكيد على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ومواصلة التنسيق المصري العراقي لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بغداد

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