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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد لنظيره العراقي الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

وزير الخارجية يؤكد لنظيره العراقي
وزير الخارجية يؤكد لنظيره العراقي
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والعراق، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، معرباً عن التطلع لزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة يوم 23 نوفمبر المقبل، وعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بالعراق

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطى بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة فؤاد حسين، اليوم السبت، على هامش أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الدكتور بدر عبدالعاطى أكد كذلك، خلال اللقاء، أهمية تسريع وتيرة التنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، والعمل على تنفيذ المشروعات المشتركة ذات الأولوية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن عبد العاطي جدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه واستقراره، وضرورة تجنيبه تداعيات التصعيد الجاري في المنطقة.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، فضلا عن الأوضاع في منطقة الخليج وأمن وحرية الملاحة، حيث أكد الوزيران أهمية تكثيف التنسيق والتشاور، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية عمق العلاقات مصر

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