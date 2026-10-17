وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أعضاء "D8"

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، السفير سهيل محمود، السكرتير العام لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي "D8"، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في بغداد.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالمنظمة، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بجهود السكرتير العام منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، مؤكداً التطلع إلى استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يدعم أولويات المنظمة ويعزز مسارات التعاون بين دولها الأعضاء.

وأكد الوزير الدور النشط الذي تضطلع به مصر في المنظمة وحرصها على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، مشيراً إلى استضافة مصر القمة الحادية عشرة للمنظمة في ديسمبر ٢٠٢٤، فضلا عن استضافة عدد من الاجتماعات الوزارية خلال فترة رئاستها، شملت اجتماعات وزراء السياحة والصحة والتجارة، وصولا إلى اجتماع مفوضي المنظمة في ديسمبر ٢٠٢٥، مؤكداً في هذا الاطار الحرص على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع دول المنظمة، بما يدعم انسياب التجارة البينية ويفتح آفاقا أوسع للتبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.

وتناول اللقاء التطلع لانعقاد القمة المقبلة للمنظمة في إندونيسيا، والتي ستشهد التسليم الرسمي لرئاسة المنظمة من مصر إلى إندونيسيا، حيث أكد الوزير أهمية البناء على ما تحقق خلال الرئاسة المصرية وضمان استمرارية العمل المؤسسي للمنظمة، نحو تحقيق الأولويات التي أعلنتها إندونيسيا، وفي مقدمتها التكامل الاقتصادي والاقتصاد الأزرق والتحول الأخضر والتعاون الرقمي.