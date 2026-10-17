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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الليبي دعم مصر لاستقرار بلاده ووحدتها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن الوزيرين تناولا العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، وسبل مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي ، موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة الليبية، بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كما تناول الوزيران ، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا بغداد منظمة التعاون الإسلامي

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