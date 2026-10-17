وزير الخارجية ونظيرته المالديفية يبحثان تعزيز التعاون السياحي والاستثماري

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت ، إيروثيشام آدم، وزيرة خارجية جمهورية المالديف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمالديف، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين والبناء على مخرجات زيارة وزير الخارجية المالديفي السابق إلى مصر في أكتوبر ٢٠٢٥، مشددا على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية والإعداد لعقد جولة جديدة من المشاورات، ومرحباً بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية المالديفية بالبرلمان المالديفي، بما يدعم تعزيز الحوار والتعاون البرلماني بين البلدين.

كما بحث الوزيران ، سبل تعزيز والارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات الزراعة والسياحة والتعليم والصحة، مؤكدين أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الجهات المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك.

كما أشاد الوزير عبد العاطي، بالدور الذي تضطلع به بعثة الأزهر الشريف في المالديف في تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية ونشر الفكر الإسلامي الوسطي.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية، خاصةً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الدولية، استنادا إلى عضويتها المشتركة في حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ٧٧ والصين، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.