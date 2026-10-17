خفض التصعيد وحماية أمن الخليج.. وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان أزمات المنطقة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ٥٢ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية ومن بينها الملف الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية، وتكثيف التنسيق والتشاور في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، بما يسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشدداً على رفض المساس بأمن الدول الخليجية أو استخدام المضايق والممرات البحرية كأداة للضغط أو التصعيد.

واستعرض الوزيران الجهود المبذولة والمقترحات المطروحة للتوصل إلى اتفاق يسهم في احتواء التوتر وخفض التصعيد، مؤكدين ضرورة العودة إلى الحوار واستئناف المسار الدبلوماسي عبر التفاوض والتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الراهنة ووضع حد لحالة التصعيد التي تلحق أضرارًا بالغة بمصالح جميع دول المنطقة.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا الأوضاع في اليمن وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية، كما جددا إدانتهما للاعتداءات غير المبررة علي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأزمة السودانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسسات دولته الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة تلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث شدد الوزير عبّد العاطي على أهمية دعم العملية السياسية، وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات الوطنية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في سوريا حيث أكد د. بدر عبد العاطي على أهمية دعم الاستقرار في سوريا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، بما يمكن الدولة السورية من الاضطلاع بمسؤولياتها والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، رفضهما الكامل للاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي السورية .

وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية، وخفض التصعيد، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.