قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأمر الرئيس السيسي.. القوات المسلحة تؤدي التحية العسكرية للأشقاء في الخليج
الرئيس السيسي يمنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية
28 أكتوبر.. موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في القاهرة
إذا تطلب الأمر..الرئيس السيسي يطالب البرلمان بالتصديق على قرار الدفاع عن السعودية
3 ملفات على طاولة الأهلي.. لماذا اقترب تجديد محمد هاني وتعقد موقف ياسر إبراهيم؟
أوائل الكليات العسكرية والجامعات يقدمون درع الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للرئيس السيسي
قادة في وجدان الأمة.. فيلم تسجيلي عن قادة عظماء في القوات المسلحة المصرية
احذروا الأمطار من الأحد للخميس .. أسبوع من البرودة وانخفاض درجات الحرارة
الرئيس السيسي: التماسك الوطني ووحدة الصف عاملان حاسمان في حماية الوطن
الرئيس السيسي: لولا دعم أشقائنا في الخليج بعد 2011 مكنتش أعرف إيه اللي كان هيحصل لنا
الرئيس السيسي للشعب: محتاج دعمكم لتجهيز من يدير البلاد
طلب إحاطة بشأن حوكمة المصروفات المدرسية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خفض التصعيد وحماية أمن الخليج.. وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان أزمات المنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ٥٢ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية ومن بينها الملف الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية، وتكثيف التنسيق والتشاور في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، بما يسهم في خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشدداً على رفض المساس بأمن الدول الخليجية أو استخدام المضايق والممرات البحرية كأداة للضغط أو التصعيد.

 واستعرض الوزيران الجهود المبذولة والمقترحات المطروحة للتوصل إلى اتفاق يسهم في احتواء التوتر وخفض التصعيد، مؤكدين ضرورة العودة إلى الحوار واستئناف المسار الدبلوماسي عبر التفاوض والتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الراهنة ووضع حد لحالة التصعيد التي تلحق أضرارًا بالغة بمصالح جميع دول المنطقة.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين ناقشا الأوضاع في اليمن وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية، كما جددا إدانتهما للاعتداءات غير المبررة علي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأزمة السودانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسسات دولته الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة تلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث شدد الوزير عبّد العاطي على أهمية دعم العملية السياسية، وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات الوطنية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.

كما تطرق اللقاء  إلى تطورات الأوضاع في سوريا حيث أكد د. بدر عبد العاطي  على أهمية دعم الاستقرار في سوريا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، بما يمكن الدولة السورية من الاضطلاع بمسؤولياتها والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، رفضهما الكامل للاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي السورية  .

وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية، وخفض التصعيد، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي هاكان فيدان وزير خارجية تركيا منظمة التعاون الإسلامي بغداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

الجونة

من الفكرة إلى الإنتاج.. كيف يفتح مهرجان الجونة آفاقًا جديدة أمام المواهب السينمائية العربية؟

جي دي فانس

نائب ترامب يعترف باختلافه سرًا مع رئيسه حول ضرب إيران

جانب من اللقاء

خفض التصعيد وحماية أمن الخليج.. وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان أزمات المنطقة

بالصور

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد