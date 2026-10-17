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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية : مصر تساند كل ما من شأنه استعادة الأمن والاستقرار في اليمن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، د. أفراح عبد العزيز الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، اليوم ١٧ أكتوبر، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في بغداد.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء قد تناول التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم وحدة وسيادة اليمن الشقيق، حيث شدد الوزير عبد العاطي على مساندة مصر لكل ما من شأنه استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وتفعيل مسارات التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة اليمنية، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني ويعزز من التهدئة ويحفظ مقدرات الدولة.

تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة حيث أكد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع للاعتداءات على المملكة العربية السعودية والتضامن الكامل والوقوف معها في مواجهة كل ما يمس أمنها أو استقرارها باعتبار أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، كما ناقش الجانبان الوضع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب مع التشديد على أهمية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وضرورة تكثيف الجهود لاحتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين منظمة التعاون الإسلامي اليمن

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