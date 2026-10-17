وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني خفض التصعيد واستئناف المسار الدبلوماسي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت 17 أكتوبر، عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية حيث شدد خلاله الوزير عبد العاطي على ضرورة خفض التصعيد وسرعة استعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة، حيث ناقش الوزيران سبل التوصل إلى اتفاق يسهم في احتواء الأزمة الراهنة ومنع اتساع نطاق الصراع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن عبد العاطي تناول في حديثه ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية وانتظام حركة التجارة عبر الممرات البحرية، بما يسهم في الحد من التداعيات السلبية للأزمة على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل ما تسببت فيه من اضطرابات كبيرة في سلاسل إمداد الطاقة والأسمدة وحركة التجارة الدولية.

كما شدد الوزير على ضرورة احترام أمن واستقرار دول الخليج وجميع دول المنطقة، وأهمية وقف جميع الأعمال العدائية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وإدانة تلك الاعتداءات غير المبررة.