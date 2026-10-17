قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برواتب 40 ألف جنيه.. فتح باب التقديم والاختبارات لوظائف مشروع محطة الضبعة
بث مباشر.. شاهد مباراة كيتارا والأهلي في كأس الكونفدرالية
الفاتيكان: خروج البابا ليو الرابع عشر من المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية
حكم جمع صلاة العصر مع الظهر قبل وقتها بسبب الحاجة.. دار الإفتاء تجيب
أخبار التكنولوجيا | ذكاء اصطناعي من OpenAI يسرق أموالا لإنجاز مهمته.. برمجية تجسس خبيثة تتسلل إلى هاتفك وحاسوبك بدون نقرة
بسبب الأوضاع الراهنة.. «إير إنديا» تعلق رحلاتها إلى جدة والرياض والدمام حتى 24 أكتوبر
الرئيس السيسي: مصر مش عقيمة.. وهناك من هو أفضل مني 100 مرة وقادر على تحمل المسئولية
النائب محمد أبو العينين: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة وحاسمة
وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين الملاحة بالبحر الأحمر
لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية
أحزاب سياسية: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج تؤكد جاهزية مصر لمساندة أشقائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السعودية ودعمها فيما تراه من إجراءات

وزارة الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي
وزارة الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي
فرناس حفظي

شارك الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في أعمال الدورة الـ٥٢ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة العراقية بغداد، حيث ألقى كلمة استعرض خلالها أبرز التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتضامن بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، فضلاً عن توحيد المواقف وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن وزير الخارجية أكد أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورفض مخططات التهجير، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما أكد رفض مصر القاطع لأي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، داعياً إلى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والتصدي للاستيطان  وعنف المستوطنين.

كما أدان الوزير عبد العاطي، الهجمات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في عدد من الدول العربية، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة العسكرية، مشيداً بالجهود التي تبذلها قطر والسعودية وباكستان وتركيا لاحتواء التوتر الإقليمي، مؤكداً استمرار التنسيق معها لدعم المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية للأزمة الراهنة.

وأكد المتحدث الرسمي ، أن الوزير تطرق الى التطورات في اليمن، حيث أكد دعم مصر الكامل لوحدة اليمن وسيادته وحكومته الشرعية، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة البلاد وسلامة أراضيها، مديناً بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع المملكة ودعمها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها القومي.

 كما شدد الوزير عبد العاطي، على أن أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه يمثلان أولوية للأمن القومي المصري، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وحوكمته مسؤولية حصرية للدول العربية والأفريقية المشاطئة له، ومبرزاً الأهمية البالغة لحماية حرية الملاحة في الممرات البحرية بما يتسق مع قواعد القانون الدولي.

كما جدد الوزير ثوابت الموقف المصري الداعمة لوحدة السودان وسيادته وتماسك مؤسساته الوطنية، ورفض تقسيمه أو إنشاء كيانات موازية، داعياً إلى وقف التدخلات الخارجية وتدفق السلاح والمرتزقة، ودعم مسار سياسي بملكية وقيادة سودانية. وأكد دعم مصر لسيادة الصومال ووحدة أراضيه ورفض الإجراءات الأحادية التي تمس حدوده الدولية، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ووقف أي تصعيد يهدد سيادة دول المنطقة.

القضية الفلسطينية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي بغداد الاحتلال الإسرائيلي المملكة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 17 أكتوبر 2026

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر السبت 17 أكتوبر 2026

تردد قناة ام بي سي مصر

الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

مرض غامض

مرض غامض يثير الذعر ويصيب 5 آلاف تركي خلال 3 أيام.. ما القصة؟

بالصور

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد