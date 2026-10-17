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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوري ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة

وزير الخارجية و نظيره السوري
وزير الخارجية و نظيره السوري
أ ش أ

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، موقف مصر الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعبها الشقيق، مشدداً على رفض أي تدخلات خارجية تمس السيادة السورية وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها.
جاء ذلك خلال لقاء بدر عبد العاطى اليوم مع أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، بأن الدكتور بدر عبد العاطي أشاد خلال اللقاء بنتائج الاجتماع الحكومي الثاني الذي عُقد مؤخراً في دمشق، مرحباً بتشكيل مجلس الأعمال المصري السوري المشترك، مؤكدا أهمية تفعيل الآليات التنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، فضلاً عن الأوضاع في لبنان، والتصعيد الجاري في المنطقة، وأمن وحرية الملاحة مع التأكيد على أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
إ س

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مصر

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