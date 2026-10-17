وزيرا خارجية مصر وتونس يؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق بشأن أزمات المنطقة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم السبت، على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في بغداد.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا اعتزازهما بخصوصية العلاقات المصرية التونسية والروابط التاريخية بين البلدين، والحرص على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة وليبيا والسودان، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور إزاء التحديات التي تشهدها المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات القائمة، وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.