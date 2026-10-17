موقع قبرصي يبرز داعم مصر للسعودية ويسلط الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

سلط موقع “قبرص إنفورم” القبرصي الضوء على موقف مصر الداعم لأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، في ظل تصاعد هجمات ميليشيا "الحوثيين"، مبرزاً عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية التي تربط القاهرة والرياض.

وذكر الموقع، في تقرير نشره اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن السعودية حال طلبها ذلك، مشدداً على أن مصر لا تقبل بتهديد أمن المملكة أو استقرارها، وأن أي تحرك مصري سيكون في إطار الدفاع عن السعودية وبناءً على طلب قيادتها.

وأضاف أن الرئيس السيسي أشار، خلال مشاركته في حفل تخرج دفعة بالأكاديمية العسكرية المصرية، إلى ضرورة الحصول على موافقة البرلمان على أي تحرك من هذا النوع، فيما أعلن مجلس النواب عقد جلسة عامة طارئة غداً الأحد، استجابة لطلب السيد الرئيس.