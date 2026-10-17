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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: ما تتعرض له السعودية لا يستهدف المملكة وحدها

السعودية
السعودية
محمود زيدان

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المملكة العربية السعودية ترفض الخضوع للابتزاز، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة واستهداف منشآت مدنية، معتبرًا أن إيران طرف أساسي في الحرب، ومثيرًا تساؤلات بشأن الجهات التي تزود جماعة الحوثيين بالسلاح.


وأكد "بكري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن المملكة العربية السعودية قوية بشعبها وأهلها، مشددًا على أن ما تتعرض له لا ينبغي النظر إليه باعتباره تهديدًا للمملكة وحدها، بل يجب التعامل معه في إطار تداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في حديثه أهمية العلاقات المصرية الخليجية، ولفت إلى الدعم الذي قدمته السعودية والإمارات والكويت ودول الخليج لمصر في مراحل صعبة، موضحًا أن هذه الدول قدمت مليارات الدولارات لمساندة الاقتصاد المصري، انطلاقًا من إدراكها لحجم التحديات والمؤامرات التي واجهتها البلاد.


وأضاف أن مصر لن تنسى مواقف الدول الخليجية الداعمة لها، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في مساعدة الدولة المصرية على الوقوف بقوة في مواجهة التحديات.


واستعاد بكري مشاهد من المرحلة التي مرت بها مصر، مشيرًا إلى حالة الضيق التي عاشها المصريون آنذاك، والهتافات التي صاحبت تحركاتهم، ومنها "انزل يا سيسي، أنت رئيسي"، في إشارة إلى ما وصفه بإرادة المصريين في تجاوز تلك المرحلة واستعادة الاستقرار.


وشدد على ضرورة إدراك أبعاد ما يجري في المنطقة، مؤكدًا أن حماية أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها ترتبط بأمن المنطقة ككل، وأن المواقف المصرية تجاه دول الخليج تأتي في إطار العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الجانبين.

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