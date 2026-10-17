نشأت الديهي: حديث الرئيس السيسي عن الدستور أربك الإخوان وضيع عليهم خطط

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن أن الدستور مُصان ولا أحد يستطيع تغييره أو المساس به.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، "الرئيس عندما قال الدستور محدش هيمسه كانت كلمات بسيطة ولكنها أحدثت زلزلة في مصر وخارجها والمصريين كلهم انتبهوا هل حقا الرئيس سيغادر السلطة في 2030".



وأضاف "الناس أخذت هذه الصدمة ومحدش اتكلم، والبيان الذي صدر عن الرئاسة ذكر نفس الكلام وذكر أيضًا أن الرئيس لم يكن مجهز كلمة ولكن أراد أن يتحدث مع المصريين بصراحة وشفافية معتادة من الرئيس".



وتابع: "كلام الرئيس أربك الإخوان لأنه ألقى حجر في بحيرة راكدة، السيسي ضيع عليهم خطط كانوا شغالين دلوقتي علشان يتكلموا عليها سواء عن تغيير الدستور أو مسألة التوريث ولكن الرئيس فوت عليهم ذلك".