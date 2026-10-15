الرئيس السيسي يرد على نشأت الديهي: استقرار الدولة والجدارة والعلم أساس بناء دولة حديثة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على الدولة المصرية يبدأ بتحقيق الاستقرار، وتعزيز قوة مؤسسات الدولة، والاستعانة بالكفاءات وأصحاب العلم والخبرة، مشددًا على أن بناء دولة حديثة يتطلب الجمع بين الاستقرار والجدارة والمعرفة.

كيفية الحفاظ على الدولة المصرية

جاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامي نشأت الديهي بشأن كيفية الحفاظ على الدولة المصرية، حيث أوضح الرئيس السيسي أن أول خطوة تتمثل في ضمان استقرار الدولة، مهما واجهت من ضغوط وتحديات، مع الحفاظ على مسار واضح للعمل وخطة محددة لتحقيق الأهداف الوطنية.

وقال الرئيس السيسي إن تحقيق هذا الاستقرار لا يمكن أن يتم دون وجود مؤسسات دولة قوية، قادرة على ضبط الإيقاع وتحقيق الأهداف، والحفاظ على استمرارية العمل وفق رؤية واضحة لمستقبل الدولة المصرية.

وأضاف الرئيس أن بناء الدولة يحتاج كذلك إلى مفكرين استراتيجيين مؤهلين علميًا، يمتلكون القدرة على دراسة المخاطر وتقديم توصيات واعية تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدًا ضرورة أن يقود أصحاب الكفاءة والجدارة مسيرة التطوير داخل مؤسسات الدولة.

الاستعانة بالخبرات العلمية والمتخصصة

وأشار السيسي إلى أنه عقب عام 2013، جرى تشكيل لجنة ضمت كبار علماء الجامعات المصرية، واستمرت في العمل لمدة 6 أشهر لإعداد الخطة الحالية، في إطار الاستعانة بالخبرات العلمية والمتخصصة في وضع التصورات اللازمة لبناء الدولة.

وشدد الرئيس على أن ضخ الكفاءات والكوادر المتعلمة يمثل خطوة أساسية في بناء دولة المعرفة والجدارة، موضحًا أن الاعتماد على العلم والبحث العلمي يتيح الاستفادة من قدرات الباحثين والمتخصصين، ويدعم قدرة الدولة على التعامل مع التحديات وتحقيق أهدافها.

الاستقرار والجدارة يمثلان الركيزتين الأساسيتين

واختتم الرئيس السيسي حديثه بالتأكيد على أن الاستقرار والجدارة يمثلان الركيزتين الأساسيتين لبناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن مسيرة الأمم التي صنعت تاريخها تقوم على الكفاءة والعلم والقدرة على تحقيق الأهداف.