أنت بتسلح الجيش ليه؟ .. الرئيس السيسي يكشف كيف رد على سؤال نتنياهو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "طوال السنين اللي فاتت من أول 2013 وأنا في لقاءاتي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان كلامي إن فرصة إقامة دولة فلسطينية ستعود علينا بالاستقرار وهيحصل دمج لإسرائيل في المنطقة.. وهو مكنش مقتنع".

وقال الرئيس السيسي في كلمته على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة،: “نتنياهو يعلم أن مصر لا تمثل تهديدا له ومرة سألني إنت بتسلح ليه: قولت له أنا عمري ما شوفت قوة إسرائيل تهديد ليا.. وإحنا في منطقة مضطربة محتاجين نكون أقوياء للحفاظ على السلام في المنطقة”.

وفي سياق آخر قال الرئيس السيسي،: "إن مؤسسات الدولة القوية تحقق الأهداف وهذا لن يتحقق إلا بتواجد مفكرين استراتيجيين متعملين كويس عشان يحطوا توصيات مدركة للمخاطر".

وتابع الرئيس السيسي: "أنتم لازم تقودوا مسيرة الجدارة في الدولة ومؤسساتها وادفعوا بالناس الجيدة".