الرئيس السيسي: أمن السعودية واستقرارها أولوية.. ومصر تحركت لمنع اندلاع الحرب بالمنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب امتلاك القوة والقدرة على حماية الدول وشعوبها، مشددًا على أهمية تجنب الصراعات والحروب التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

احتفال أكاديمية الشرطة بعيد الخريجين

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال أكاديمية الشرطة بعيد الخريجين، إن دول المنطقة تحتاج إلى أن تكون قوية للحفاظ على السلام الذي تعيش فيه، موضحًا أن الهدف هو حماية الاستقرار الإقليمي ومنع اندلاع مواجهات جديدة من شأنها أن تزيد من تعقيد الأوضاع.

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر حرصت على تجنب اندلاع الاقتتال بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، رغم عدم وجود علاقة لمصر بالأزمة الإيرانية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا لإيصال رسائل إلى جميع الأطراف مفادها أن الحرب ليست في مصلحة المنطقة.

التحركات السياسية والجهود الدبلوماسية

وأشار الرئيس إلى أن التحركات السياسية والجهود الدبلوماسية لا تضمن دائمًا الوصول إلى النتائج المستهدفة، موضحًا أن بعض الكلمات والمواقف قد تؤدي إلى نتائج مختلفة عما يسعى إليه أصحابها، وهو ما يستدعي التعامل بحكمة مع الأزمات الإقليمية والعمل على احتوائها.

أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان أولوية مهمة، مؤكدًا ضرورة عدم المساس بأمن المملكة أو استقرارها، في ظل التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة.