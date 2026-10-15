ثوابت المسار لتحقيق الاستقرار.. الرئيس السيسي: لازم يكون فيه سياق للدولة المصرية مهما تغيرت القيادات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب تحقيق ثبات الاستقرار للدولة المصرية، مضيفا:" مهما حصل من ضغوط لازم ننتبه لتحقيق الاستقرار ولازم يكون فيه سياق للدولة المصرية مهما تغيرت القيادات وهناك ثوابت للمسار".

وقال الرئيس السيسي في كلمته على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، :" مؤسسات الدولة القوية تحقق الأهداف وهذا لن يتحقق إلا بتواجد مفكرين استراتيجيين متعملين كويس عشان يحطوا توصيات مدركة للمخاطر ".



وتابع الرئيس السيسي:" انتم لازم تقودوا مسيرة الجدارة في الدولة ومؤسساتها وادفعوا بالناس الجيدة ".

واكمل الرئيس السيسي:" بعد 2013 عملت لجنة من كبار علماء الجامعات واشتغلوا 6 شهور في الخطة اللي شغالين فيها الآن".