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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: الرئيس السيسي يعرف معني الإيمان والتوكل على الله

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
إيمان طلعت

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقادة القوات المسلحة ورموز الدولة والمجتمع حمل رسائل مهمة بشأن الثقة في الله، وتضحيات الشهداء والمصابين خلال الحرب على الإرهاب، وكلفة جهود البناء والتنمية التي شهدتها مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرف معني الإيمان والتوكل على الله

وأوضح،  خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي توقف عند تعليق أحد الحاضرين الذي قال له: «ما تقلقش يا ريس»، ليرد الرئيس: «أنا ما بقلقش عشان ربنا موجود»، معتبرًا أن هذا الرد يعكس إيمانًا بالله وثقة في قدرته، وليس مجرد إجابة عابرة على كلمات الدعم التي وجهها إليه الحاضرون.

وأشار الجندي إلى أن الرئيس حرص على توضيح رسالته، مؤكدًا أن حديثه عن عدم القلق يرتبط بإيمانه بالله واطمئنانه إلى أن جهده في البناء والتنمية والتعمير معلوم عند الله، قائلًا إن الرئيس أراد أن تصل كلماته إلى من يفهمون دلالتها على الوجه الصحيح.

وأضاف أن الرئيس تحدث عن الفترة الممتدة منذ عام 2014، وما شهدته من حرب على الإرهاب وسقوط شهداء ومصابين، مشيرًا إلى ما ذكره بشأن إنفاق 120 مليار جنيه في سياق مواجهة الإرهاب، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس جانبًا من كلفة المواجهة والتضحيات التي تحملتها الدولة.

وأكد خالد الجندي أن المقطع يحمل رسالة عن الإيمان والثبات في مواجهة التحديات، موضحًا أن المسلم قد يحزن بسبب تقاعس البعض أو خيانة البعض أو ضعفهم، لكن ثقته بالله تمنحه القدرة على مواصلة الطريق، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا».

وتناول الجندي الانتقادات التي قد تُوجَّه إلى حديثه عن الرئيس، موضحًا أنه لا يقصد تشبيه الرئيس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستشهد بالمعنى الإيماني المتعلق بالثقة في الله، مؤكدًا أن الاقتداء بالنبي في الصلاح والثبات هو أمر محمود.

خالد الجندي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإيمان التوكل على الله الإيمان والتوكل على الله

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