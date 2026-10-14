خالد الجندي: الشهيد المصري عز في الحياة والممات.. ونرجو من الله أن يجمعنا بالشهداء

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الشهيد المصري يجسد معنى العزة في الحياة والممات، مستشهدًا بموقف السيدة أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما، مع ابنها عبد الله بن الزبير، وما قالته له من كلمات معبرة: «عِزٌّ في الحياة والممات».

وقال خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، إن كلمات السيدة أسماء بنت أبي بكر لابنها عبد الله بن الزبير، رضي الله عنهما، تحمل معنى عميقًا، موضحًا أن هذا المعنى ينطبق على حال الشهيد المصري، الذي تبقى ذكراه خالدة بإذن الله.

الشهداء تظل ذكراهم خالدة

وأضاف أن الشهداء تظل ذكراهم خالدة، قائلًا: «ونحسبهم عند الله من الشهداء، ولا نزكي على الله أحدًا»، داعيًا الله أن يجمعنا بهم، وأن يحشرنا معهم برحمته، يا رب العالمين.

وأوضح خالد الجندي أن الشهيد لا يمكن وصفه بأنه مات بالمعنى المعتاد، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾، مؤكدًا أن الشهداء أحياء كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، الذي قال الحق وصدق وعده.