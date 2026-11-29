أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق بعنوان: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، وذلك الإصدار الثالث والثمانون من سلسلة «زاد الأئمة والخطباء».

وأشارت الأوقاف، في بيانها، إلى أن الهدف المراد توصيله من موضوع خبطة الجمعة المقبلة هو التوعية بأن تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة خُلُق إيماني كريم، وأساس من أسس بناء المجتمع واستقرار ورفعة الوطن.

وإليكم نص خبطة الجمعة المقبلة..

نص خبطة الجمعة المقبلة

محبة الخير للآخرين من دعائم الإيمان وعلامات كماله وجعل الإسلام محبة الخير للآخرين من العلامات الدالة على كمال الإيمان، فلم يحصر صلاح الإنسان في عبادته لنفسه، ولا في حرصه على تحقيق مصالحه الشخصية، وإنما جعل من دلائل رسوخ الإيمان في القلب أن يتسع شعوره المرء ليشمل أبناء مجتمعه ووطنه، فيفرح لخيرهم، ويحزن لما يصيبهم، ويرجو لهم من النعم والهداية والتوفيق ما يرجوه لنفسه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» [متفق عليه].

يقول النجم الطوفي: «وأما معناه: فمقصوده ائتلاف قلوب الناس وانتظام أحوالهم، وهو قاعدة الإسلام الكبرى التي أوصى الله عز وجل بها بقوله: {وَٱعۡتَصِمُوا۟ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِیعࣰا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ۚ} [آل عمران: ١٠٣]، وبيان ذلك: أنه إذا أحبَّ كل واحد من الناس لباقيهم ما يحب لنفسه أحسن إليهم، ولم يؤذهم لأنه هو يحب لنفسه أن يُحسَنَ إليه، ولا يُؤذَى، وإذا أحسن إليهم، ولم يؤذهم أحبوه فتسري بذلك المحبة بين الناس، وبسريان المحبة بينهم يسرى الخير ويرتفع الشر، وبذلك ينتظم أمر المعاش والمعاد وتصلح أحوال العباد» [التعيين في شرح الأربعين].

وينبه الإمام النووي على أن المراد أن يحب الإنسان لأخيه حصولَ مثل ما يحب لنفسه من الخير، دون أن يستلزم ذلك نقصًا في النعمة التي أنعم الله بها عليه، وأن هذا المعنى يسهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الذي خالطه الحسد والغل [شرح صحيح مسلم].

ويبين ابن حجر العسقلاني سعة دلالة مفهوم الحديث، فيقول: «ما يحب لنفسه، أي من الخير،... والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية...» [فتح الباري].

وإذا كان المرء لا يكمل إيمانه حتى يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه، فالمرء لا يكمل إيمانه إذا لم يحضّ على طعام المسكين، ولم ينفق للخير العام ممّا رزقه الله سرّا وعلانية، وكلما ازداد المرء إيثارا على نفسه كان أقرب إلى الله وأدنى إلى رضاه، وكانت نفسه أكثر طمأنينة وقلبه أشدّ غبطة.

الأخوة والتعاون والتكامل أساس بناء المجتمع في الإسلام

لم يكتف الإسلام بتوجيه الفرد إلى محبة الخير للآخرين، بل جعل الأخوة والتعاون والتكافل أساسًا للعلاقات داخل المجتمع، حتى يشعر أفراده بأن مصالحهم متكاملة، وأن قوة أحدهم لا تنفصل عن قوة الآخرين.

قال الله تعالى: {إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةࣱ فَأَصۡلِحُوا۟ بَیۡنَ أَخَوَیۡكُمۡۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ} [الحجرات: ١٠].

يقول الإمام الطبري: «إنما المؤمنون إخوة في الدين، ويبين أن هذه الأخوة تقتضي الإصلاح بين المتخاصمين، وردهم إلى حكم الله بالعدل» [جامع البيان].

ويقول الرازي: «قال بعض أهل اللغة: الإخوة جمع الأخ من النسب والإخوان جمع الأخ من الصداقة، فالله تعالى قال: {إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةࣱ} تأكيدًا للأمر وإشارة إلى أن ما بينهم ما بين الأخوة من النسب والإسلام كالأب، قال قائلهم:

أبي الإسلامُ لا أبَ لي سِواهُ ... إذا افتخروا بقيسٍ أو تميمِ» [مفاتيح الغيب].

فالأخوة هنا مسئولية تقتضي أن يسعى الإنسان في إصلاح ذات البين، وأن يحفظ علاقات المجتمع من التفكك والخصومة، وألا يكون سببًا في الفرقة والتنازع.

وقال سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ} [المائدة: ٢].

وقال تعالى: {وَٱلَّذِینَ یَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦۤ أَن یُوصَلَ وَیَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ وَیَخَافُونَ سُوۤءَ ٱلۡحِسَابِ} [الرعد: ٢١].

قال الزمخشري: «ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ من الأرحام والقرابات، ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان {إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةࣱ} بالإحسان إليهم على حسب الطاقة، ونصرتهم، والذب عنهم، والشفقة عليهم، والنصيحة لهم، وطرح التفرقة بين أنفسهم وبينهم، وإفشاء السلام عليهم، وعيادة مرضاهم، وشهود جنائزهم، ومنه مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء في السفر، وكل ما تعلق منهم بسبب» [الكشاف].

ويقول الأستاذ محمد أبو زهرة: «الوصف الثاني والثالث والرابع من أوصاف الإيمان، قال تعالى فيه: {وَٱلَّذِینَ یَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦۤ أَن یُوصَلَ وَیَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ وَیَخَافُونَ سُوۤءَ ٱلۡحِسَابِ}، وذكر اللَّه تعالى لهم ثلاثة أوصاف:

وصف يتعلق بالصلات الاجتماعية التي بها يقوم بناء اجتماعي سليم يبتدئ من الأسرة بمعناها الممتد الذي يشمل القرابة جميعها قريبة كانت أم بعيدة، ويشمل المجتمع الصغير، ومجتمع المدينة، ثم الدولة، ثم المجتمع الإنساني، وهذا هو الوصف الأول {وَٱلَّذِینَ یَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦۤ أَن یُوصَلَ}، والوصف الثاني: نفسي، وهو أساس البناء الاجتماعي الفاضل، ورمز اللَّه تعالى إليه بقوله تعالت كلماته: {وَیَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ}، أي يخافون اللَّه تعالى في كل عمل يعملونه، فلا يطغون، ولا يظلمون، ولا ينقصون الناس حقوقهم، فمن خشي اللَّه تعالى يتذكره في كل عمل يعمله في ذات نفسه، وفي أهله وبينه وبين الناس.

والوصف الثالث: الإيمان بأنه يحاسب عليه، وقد ذكره سبحانه بقوله تعالى: {وَیَخَافُونَ سُوۤءَ ٱلۡحِسَابِ}، وخوف الحساب يتضمن الإيمان بالبعث والنشور، ولقاء اللَّه تعالى يوم القيامة أولًا، وأنه سيحاسب على ما كان في الدنيا ثانيًا، ويتضمن ترجيح الخوف على الرجاء، وأنه يخشى السوء قبل أن يرجو الثواب ثالثًا، فهو يستقل ما قدمه من خير، ويستكثر دائما ما وقع فيه من هفوات، وهذا شأن الأبرار، يستقلون ما يفعلون من خير، ويستكثرون ما يقع منهم من هفوات» [زهرة التفاسير].

ويؤكد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا المعنى بقوله: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» [متفق عليه].

ويقرر ابن بطال أن المعاونة في أمور الآخرة، وكذلك في الأمور المباحة من الدنيا، مندوب إليها، مستدلًّا بمعاني الأحاديث التي تحث على قضاء حوائج المسلمين وإعانة بعضهم بعضًا [شرح صحيح البخاري].

فالمجتمع الذي يريد الإسلام بناءه بنيان تتماسك أجزاؤه، ويقوي بعضها بعضًا، فلا يستغني القوي عن الضعيف، ولا يحتكر القادر أسباب النفع لنفسه، ويكون فيه مكان للضعفاء والأيتام والأرامل، يقول الدكتور نور الدين عتر في معرض ترجمته لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وأنه نشأ يتيما: «وهنا نُسَجِّلُ مزيّةَ المجتمعِ الإسلامي الذي تنهضُ فيه المواهبُ والعبقرياتُ، أيًّا كانَتْ ظروفُها في الحياة والعَيْش، فلا يَخْمُلُ ذكيٌّ ونَابِهٌ لفَقْرٍ نازِلٍ به، ولا يَضِيعُ يَتِيمٌ ذو موهبةٍ لِيُتْمِه...إِنّها خُصوصِيَّةُ العَطاءِ والتَّراحُمِ والإخَاء في المسلمين، لا تُظْلَمُ فيهم مَوْهِبَةٌ ولا مَقْدِرَةٌ لأيِّ إنسانٍ، ولا تَشُوبُ تكوينَه عُقْدَةُ نَقْصٍ أو شُعورٌ بحِرمان، لأنّ المجتمع يُحقِّق بالعمل الواقعي قولَه تعالى: {إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةࣱ} وقولَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».



تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة من مقاصد التشريع الإسلامي

من أعظم ما تثمره هذه التربية الإيمانية أن يتعلم الإنسان الموازنة بين مصلحته ومصلحة المجتمع، فلا يجعل رغباته الشخصية مقدمة في جميع الأحوال، ولا يسعى إلى تحصيل المكاسب ولو ترتب على ذلك الإضرار بالآخرين أو تعطيل مصالحهم.

وقد أقامت الشريعة أحكامها على حفظ المصالح الأساسية للإنسان والمجتمع، وهي الضرورات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

وقرر علماؤنا الأجلاء أن هذه الضرورات مما لا تستقيم مصالح الدين والدنيا إلا بحفظه، وأن الشريعة تعتني بها من جهتين: بإيجاد ما يحققها ويثبتها، ومنع ما يؤدي إلى اختلالها أو زوالها، فحفظ المال مثلًا لا يتحقق بمجرد تحريم السرقة، بل كذلك بإقرار الملكية المشروعة، وتنظيم المعاملات، وإباحة الكسب والتجارة، وتحريم الغش والربا والاحتكار، وحفظ النفس لا يتحقق بالقصاص وحده، بل كذلك بتوفير أسباب الحياة، وإباحة ما تدعو إليه الضرورة، ورعاية الضعفاء، ومنع الاعتداء. وكذلك بقية الضرورات.

ومن هنا فإن التشريع الإسلامي لا ينظر إلى التصرف الفردي في ضوء مصلحة صاحبه وحدها، بل ينظر كذلك إلى آثاره في المجتمع، وما قد يترتب عليه من حفظ المصالح أو الإضرار بها.

قال الله تعالى: {وَلَا تُفۡسِدُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا} [الأعراف: ٥٦]، قال الماوردي: «فيه أربعة أقاويل: أحدها: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان، والثاني: لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل، والثالث: لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة، والرابع: لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه» [النكت والعيون].

وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [رواه ابن ماجه].

وقد بين ابن رجب أن هذا الحديث أصل من أصول الشرع، وأنه يتضمن منع إلحاق الضرر بالآخرين، وأنه تتفرع عليه أحكام كثيرة في المعاملات والحقوق [جامع العلوم والحكم].

وهذه القاعدة تضع حدًّا للأنانية؛ فليس من حق الإنسان أن يحقق منفعة خاصة له إذا كان طريقه إليها إلحاق الضرر بغيره، أو الاعتداء على حقوق الناس، أو الإضرار بالمنافع المشتركة.

وإذا كانت الشريعة قد قررت حفظ المصالح الضرورية، وأكدت أن مصلحة الفرد لا ينبغي أن تكون سببًا في الإضرار بالجماعة، فإن تحقيق هذا المقصد لا يقوم على التشريعات وحدها، بل يبدأ بتربية الإنسان على أخلاق تحمله على مراعاة حقوق غيره، وتمنعه من الظلم والاستئثار، وتدفعه إلى العدل والإيثار والعفو والإحسان. فالتشريع يضع الضوابط التي تحفظ الحقوق، والأخلاق تغرس في النفس الدافع الذي يجعل الإنسان يلتزم بها طوعًا، بل يتجاوز ذلك إلى فعل الخير الذي لا تلزمه به قوة القانون. ومن هنا كانت الأخلاق التي ربى الإسلام عليها أتباعه من أهم الوسائل لتحقيق المصلحة العامة وصيانة المجتمع.



العدل والإنصاف ورد المظالم تقديم الحق على الهوى والمصلحة الشخصية

من أبرز الأخلاق التي تضمن عدم طغيان المصالح الخاصة على المصلحة العامة خلق العدل؛ إذ لا يمكن أن يستقيم مجتمع يقدم أفراده مصالحهم الشخصية على حساب حقوق الآخرين، أو يجعلون من قوتهم ونفوذهم وسيلة للاستئثار بما ليس لهم.

فالعدل يربي الإنسان على أن ينصف غيره كما يحب أن ينصفه الناس، وأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، وألا يحابي قريبًا أو صديقًا، أو يجور على من يختلف معه أو ينافسه، قال الله تعالى: {یَٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِینَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَاۤءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰۤ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَیۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِینَۚ} [النساء: ١٣٥].

يقول الطبري: «أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحقَّ ولو على أنفسهم أو آبائهم أو أبنائهم، ولا يحابوا غنيًّا لغناه، ولا يرحموا مسكينًا لمسكنته، وذلك قوله: {إِن یَكُنۡ غَنِیًّا أَوۡ فَقِیرࣰا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلۡهَوَىٰۤ أَن تَعۡدِلُوا۟ۚ}، فتذروا الحق، فتجوروا» [جامع البيان].

وقال سبحانه: {وَلَا یَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَءَانُ قَوۡمٍ عَلَىٰۤ أَلَّا تَعۡدِلُوا۟ۚ ٱعۡدِلُوا۟ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ} [المائدة: ٨]، قال الماتريدي: «أمرهم بالقيام بالشهادة، وأخبر ألا يمنعكم الولاية والقرب القيام بالشهادة، أو طَمَعُ غِنًى أو خَوْفُ فَقْرٍ، هذه الوجوه التي ذكرنا تمنع الناس القيام بالشهادة، وتبعثهم على الجور والاعتداء؛ فنهاهم اللَّه عز وجل أن يحملهم بغض قوم، أو عداوة أحد على الجور والاعتداء، أو تمنعهم الشفقة، أو القرب، أو طمع غنى أحد، أو خوف فقر - القيامَ بالشهادة وما عليهم من الحق.

وأمر أن يجعلوه كله لله بقوله: {كُونُوا۟ قَوَّٰمِینَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَاۤءَ لِلَّهِ} [النساء: ١٣٥]، فإذا كان كله للَّهِ، قدر أن يعدل في الحكم، وترك مجاوزة الحد الذي حد له، وقدر على القيام بالشهادة».

وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ» [رواه البخاري].

فالمؤمن الصادق لا يكتفي بألا يعتدي على الآخرين، بل يبادر إلى رد الحقوق، والاعتذار عن الإساءة، والإنصاف من نفسه، ولا يجعل اعتزازه بمكانته أو مصلحته عائقًا أمام الاعتراف بالحق.

ويظهر هذا الخلق في جميع مجالات الحياة؛ ففي الأسرة يقتضي العدل عدم التمييز الجائر بين الأبناء، وفي العمل عدم التفرقة في الحقوق والفرص، وفي التجارة الالتزام بالصدق والوفاء، وفي الخصومات عدم توظيف النفوذ والمكانة لانتزاع ما ليس للإنسان.



الإيثار والبذل والتكافل تربية الإنسان على تقديم الخير للآخرين

إذا كانت محبة الخير للآخرين تقتضي أن يحب الإنسان لهم ما يحب لنفسه، فإن الإيثار يمثل درجة أرقى من هذه المحبة؛ إذ لا يقف الإنسان عند حدود تمني الخير لغيره، بل قد يقدم حاجة أخيه على حاجة نفسه، ويؤثره بما يملك، ابتغاء مرضاة الله تعالى.

وقد أثنى الله على الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين وواسوهم، وقدموا لهم من أموالهم ومساكنهم، فقال سبحانه: {وَٱلَّذِینَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِیمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ یُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَیۡهِمۡ وَلَا یَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمۡ حَاجَةࣰ مِّمَّاۤ أُوتُوا۟ وَیُؤۡثِرُونَ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةࣱۚ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُو۟لَٰۤئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ} [الحشر: ٩].

يقول الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي: «والإيثار معناه: أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه، على سبيل الإكرام والنفع، والخصاصة: شدة الحاجة، وأصلها من خصاص البيت، وهو ما يبقى بين عيدانه من الفُرج والفتحات، أي: إن من صفات الأنصار أنهم كانوا يقدمون في النفع إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، ولو كانوا في حاجة ماسة، وفقر واضح، إلى ما يقدمونه لإخوانهم المهاجرين، ولقد ضرب الأنصار- رضى الله عنهم- أروع الأمثال وأسماها في هذا المضمار» [التفسير الوسيط].

ومن أروع المواقف التي تجسد هذا المعنى، موقف أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فقد كان أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من النخل، وكان أحب أمواله إليه بستانًا يسمى «بيرحاء»، فلما نزل قول الله تعالى: {لَن تَنَالُوا۟ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَیۡءࣲ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِیمࣱ} [آل عمران: ٩٢]، جاء إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأخبره أنه يجعل أحب أمواله إليه صدقة ابتغاء مرضاة الله، فقال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ»، وأشار عليه أن يجعلها في أقاربه، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه [متفق عليه].

وهذا الموقف يكشف أن محبة الخير للآخرين ليست مجرد كلمات جميلة، وإنما سلوك يحتاج إلى مجاهدة النفس، وتقديم الخير للغير حتى حين تكون النفس متعلقة بما تقدمه، كما يكشف عن أهمية توجيه العطاء إلى مواضعه الأولى، ومن ذلك الأقارب وأصحاب الحاجة.

ولا يقتصر الإيثار على المال، بل يكون بالوقت والجهد والعلم والخبرة والفرص، وبكل ما يستطيع الإنسان أن يقدمه لنفع غيره؛ فقد يكون الإيثار في إتاحة فرصة عمل، أو تعليم إنسان حرفة، أو تقديم خبرة توفر عليه سنوات من التجربة، أو التنازل عن بعض الراحة الشخصية لمساعدة محتاج.

ومن رحمة الإسلام أنه لم يجعل أبواب النفع مقصورة على أصحاب الأموال، بل فتح أمام الجميع مجالات متعددة للخير، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ» [متفق عليه].

وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» [متفق عليه].



العفو والتسامح والإصلاح تجاوز النزعة الانتقامية من أجل صلاح المجتمع

لا تقتصر الأخلاق التي ربى الإسلام عليها أتباعه على تقديم المال والمنافع للآخرين، بل تشمل كذلك تهذيب النفس في حال الخصومة، والتحرر من الرغبة في الانتقام، والقدرة على العفو عن المسيء حين يكون العفو محققًا للإصلاح.

فالمجتمع لا يحتاج إلى العدل وحده، بل يحتاج كذلك إلى التسامح الذي يطفئ الخصومات، ويعيد العلاقات إلى مسارها، ويمنع تحول الخلافات الفردية إلى عداوات ممتدة.

قال الله تعالى: {وَٱلۡكَٰظِمِینَ ٱلۡغَیۡظَ وَٱلۡعَافِینَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ یُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِینَ} [آل عمران: ١٣٤].

يقول الشيخ الشعراوي: «والعمليات الشعورية التي تنتاب الإنسان في التفاعلات المتقابلة يكون لها مواجيد في النفس تدفع إلى النزوع.

والعملية النزوعية هي رد الفعل لما تدركه، فإن آذاك إنسان وأتعبك واعتدى عليك فأنت تبذل جهدًا لتكظم الغيظ، أي أن تحبس الغيظ على شدة. فالغيظ يكون موجودًا، ولكن المطلوب أن يمنع الإنسان الحركة النزوعية فقط، وعلى المغتاظ أن يمنع نفسه من النزوع، وإن بقي الغيظ في القلب، {وَٱلۡكَٰظِمِینَ ٱلۡغَیۡظَ} هذه مرحلة أولى تتبعها مرحلة ثانية هي: {وَٱلۡعَافِینَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ}.

فإذا كان المطلوب في المرحلة الأولى منع العمل النزوعي، فالأرقى من ذلك أن تعفو، والعفو هو أن تخرج المسألة التي تغيظك من قلبك، وإن كنت تطلب مرحلة أرقى في كظم الغيظ والعفو فأحسن إليه» [تفسير الشعراوي].

وقال سبحانه: {وَجَزَٰۤؤُا۟ سَیِّئَةࣲ سَیِّئَةࣱ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا یُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِینَ} [الشورى: ٤٠].

ويؤكد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا المعنى بقوله: «... وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا» [رواه مسلم].

فالعفو ليس ضعفًا، وإنما قوة للنفس، وارتقاء بالإنسان فوق رغبة الانتقام، وقد يكون سببًا في إنهاء خصومة، وإعادة المودة، وحماية الأسرة والمجتمع من نزاعات لا تنتهي.

التشريعات الوقائية والتنظيمية حماية المجتمع من الاستغلال والإضرار بالمصالح المشتركة

لم تترك الشريعة العلاقة بين المال الخاص والمصلحة العامة للأهواء الفردية، بل شرعت أحكامًا تضمن التكافل، وتحمي الأسواق من الاستغلال، وتصون الموارد والممتلكات المشتركة من الاعتداء والإهدار، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الزكاة وحق المجتمع في المال، قال الله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةࣰ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنࣱ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ} [التوبة: ١٠٣]، وقال سبحانه في بيان مصارفها: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَٰكِینِ وَٱلۡعَٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ} [التوبة: ٦٠].

وهذا تشريع بالغ الأهمية؛ لأن الإسلام لم يجعل المال ملكية فردية تنفصل عن المسؤولية الاجتماعية، وإنما أوجب فيه حقوقًا للفقراء والمساكين وغيرهم من المصارف الشرعية.

ثانيًا: تحريم الاحتكار والاستغلال، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» [رواه مسلم].

فالاحتكار الذي يضر بالناس صورة من صور تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؛ إذ يحبس المحتكر السلع التي يحتاج إليها الناس أو يضيق عرضها عليهم، طمعًا في زيادة الأرباح، مستغلًّا حاجتهم واضطرارهم.

والإسلام لا يحارب التجارة ولا الربح المشروع، وإنما يمنع أن تتحول التجارة إلى وسيلة للإضرار بالناس أو استغلال حاجاتهم الأساسية.

ومن صور ذلك في واقعنا: حجب السلع الضرورية لإحداث ندرة مصطنعة، واستغلال الأزمات لرفع الأسعار بغير وجه مشروع، والتلاعب بالأسواق لتحقيق مكاسب استثنائية على حساب احتياجات المجتمع.

ثالثًا: تحريم الغش وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {یَٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَٰلَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضࣲ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِیمࣰا} [النساء: ٢٩].

وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» [رواه مسلم].

ومن ثم فإن التاجر الذي يربح عن طريق التدليس، أو صاحب العمل الذي يأخذ جهد العامل ولا يؤدي حقه، أو الموظف الذي يستغل موقعه لتعطيل مصالح الناس، إنما يقدم مصلحته الخاصة على حق المجتمع والآخرين.

ويشمل ذلك الرشوة والمحسوبية والتلاعب بالمناقصات والعقود، وسائر صور أكل الأموال بالباطل؛ لأنها تحول المصالح المشتركة إلى مكاسب خاصة، وتحرم المستحقين من حقوقهم.

رابعًا: حماية الممتلكات والمرافق العامة والموارد المشتركة، قال الله تعالى: {وَلَا تُفۡسِدُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا} [الأعراف: ٥٦]، وقال سبحانه: {وَلَا تَبۡخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشۡیَاۤءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِینَ} [الشعراء: ١٨٣].

ومن صور الاعتداء على المصالح العامة: إتلاف المرافق، وإهدار المال العام، وتلويث الطرق، والإسراف في الموارد، وتعطيل أعمال المؤسسات، وإضاعة وقت المراجعين، واستغلال الوظيفة لمصلحة شخصية.



الحدود والقصاص والتعزير تشريعات لحماية المصلحة العامة

لم تكتف الشريعة بتربية الضمير الإنساني على محبة الخير للآخرين، ولا بالتشريعات الوقائية التي تنظم المصالح المشتركة، بل شرعت أحكامًا زاجرة تحمي المجتمع من الاعتداء على مقومات حياته، وتمنع أن تتحول الرغبات الفردية والشهوات والمصالح الخاصة إلى أسباب لانتشار الفساد والفوضى.

لقد أقامت الشريعة منظومة متكاملة لحماية المجتمع؛ فتارة تخاطب ضمير الإنسان وتحثه على العطاء والإيثار، وتارة تلزمه بحقوق مالية واجتماعية، وتارة تمنعه من الاعتداء على حقوق الآخرين، وتارة تقرر عقوبات زاجرة لحماية الضرورات والمصالح العامة.



محبة الخير للناس كافة من الأخوة الإيمانية إلى المسؤولية الإنسانية

إذا كان الإسلام قد جعل محبة الخير للمؤمنين علامة على كمال الإيمان، فإنه لم يجعل الاختلاف في الدين مبررًا للظلم أو الإساءة أو الاعتداء على الحقوق، بل أمر بالبر والقسط مع غير المسلمين ممن لا يحاربون المسلمين ولا يعتدون عليهم، قال الله تعالى: {لَّا یَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِینَ لَمۡ یُقَٰتِلُوكُمۡ فِی ٱلدِّینِ وَلَمۡ یُخۡرِجُوكُم مِّن دِیَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوۤا۟ إِلَیۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ} [الممتحنة: ٨].

ومن الشواهد النبوية على ذلك موقف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حين قدمت عليها أمها وهي مشركة، فسألت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلتها وبرها، فقال لها: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ» [متفق عليه].

وهذا المعنى يكتسب أهمية خاصة في المجتمعات المتنوعة التي يعيش فيها أبناء الوطن الواحد على اختلاف معتقداتهم وثقافاتهم؛ إذ لا تستقيم الحياة المشتركة إلا باحترام الحقوق، وحفظ الكرامة الإنسانية، والتعاون فيما يحقق الخير العام، والامتناع عن كل ما يلحق الضرر بالآخرين.

كيف نترجم محبة الخير للآخرين إلى سلوك يومي؟

إن الغاية من هذه التوجيهات والتشريعات أن تتحول إلى سلوك يوجه تصرفات الإنسان في بيته وعمله وشارعه ومجتمعه، ولذلك ينبغي أن يضع الفرد لنفسه برنامجًا سلوكيًّا يتدرب من خلاله على تجاوز الأنانية، والشعور بمسؤوليته تجاه غيره، ويمكن إجمال أبرز إجراءاته فيما يأتي: