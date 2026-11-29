أُقيم الليلة عزاء شقيق الفنان محمد ثروت، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وصناع السينما، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة الفنان محمد ثروت في مصابه.

وشهد العزاء حضور الفنانين محمد هنيدي، وتامر حسني، وأشرف زكي، وحسن الرداد، ودنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، وهشام ماجد، ومحمد ممدوح، ومحمد إمام، وصبري فواز، ومحمد علي رزق، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي، ومحمد عبد الرحمن توتا، وأوس أوس، وويزو، ومصطفى بسيط، ومنة فضالي، ووفاء عامر، وأكرم حسني، ومحمد جمعة، وعصام السقا، ومحمد رضوان، وأحمد ماجد، وأحمد شاهين، ومنذر رياحنة ومحمد العمروسي.

و حرص على الحضور عدد من المنتجين وصناع الفن، منهم المنتج محمد الشريف، والمنتج أحمد السبكي، والمنتج كريم السبكي، إلى جانب المخرج خالد جلال، وذلك لتقديم واجب العزاء ومساندة أسرة الفنان محمد ثروت.

وعكس الحضور الكبير من نجوم الوسط الفني حالة من التضامن والمساندة، والحرص على الوقوف بجانب محمد ثروت وأسرته في هذا الظرف الإنساني الصعب.