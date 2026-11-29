استقرت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تسعيرة رسمية معلنة، دون صدور قرارات جديدة بشأن تحريك أسعار الوقود، لتظل الأسعار عند مستوياتها الحالية دون تغيير، ويبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، بينما سجل لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، في حين وصل سعر لتر السولار إلى 20.50 جنيه.

ويواصل المواطنون متابعة أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر، إلى جانب أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز تموين السيارات، نظرًا لارتباط أسعار الوقود بتكاليف التنقل والمصروفات اليومية والاستخدامات المنزلية والتجارية، وتأتي الأسعار الحالية في ظل استمرار العمل بقرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تغيير.

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أسعار البنزين اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026

جاءت أسعار البنزين في مصر اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة، دون تغيير، حيث تشمل القائمة بنزين 80 و92 و95، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا.

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه.

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه.

وتُعد أسعار البنزين من الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين بصورة يومية، خاصة أصحاب السيارات الذين يحرصون على معرفة تكلفة التزود بالوقود ومتابعة أي تغييرات قد تطرأ على الأسعار المعلنة.

سعر السولار اليوم في مصر

سجل سعر لتر السولار اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 نحو 20.50 جنيه، وفقًا لآخر تسعيرة رسمية معلنة، مع استمرار ثبات السعر وعدم صدور قرار جديد بشأن تحريكه.

ويتابع المواطنون سعر السولار بصورة مستمرة، نظرًا لاستخدامه في عدد من الأنشطة ووسائل النقل والاستخدامات التجارية، فضلًا عن ارتباطه بتكاليف التشغيل والتنقل.

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم الأحد

تختلف أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر بحسب الوزن ونوع الاستخدام، سواء كانت أسطوانات منزلية أو تجارية، وجاءت الأسعار المعلنة اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، على النحو الآتي:

سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام: 275 جنيهًا.

سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية وزن 25 كيلوجرامًا: 550 جنيهًا.

ويحرص المواطنون على متابعة أسعار أسطوانات البوتاجاز، باعتبارها من المنتجات الأساسية المستخدمة في المنازل والأنشطة التجارية، خاصة مع ارتباطها بالمصروفات اليومية وتكاليف الاستخدام.

سعر غاز تموين السيارات اليوم

يتراوح سعر غاز تموين السيارات اليوم، وفقًا للبيانات الواردة، بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب، ويهتم أصحاب السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بمتابعة الأسعار بصورة مستمرة، إلى جانب أسعار البنزين والسولار.

ويُعد الغاز الطبيعي أحد أنواع الوقود البديلة المستخدمة في عدد من السيارات، ولذلك يحرص أصحاب المركبات التي تعمل به على معرفة سعر المتر المكعب، ومتابعة أي تغييرات قد تطرأ على الأسعار المعلنة.

لماذا استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم؟

يأتي استمرار العمل بأسعار البنزين والسولار الحالية بعد مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المؤشرات المحلية والعالمية المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية، وفي مقدمتها أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف العملات الأجنبية.

وتضمنت المراجعة، وفقًا للبيانات الواردة، متابعة التغيرات في أسعار النفط وسعر صرف العملات خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، ومقارنتها بالربع السابق، إلى جانب مراعاة الإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية.

وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على مراجعة هذه المتغيرات وفق الضوابط المنظمة لعمل اللجنة، لتحديد مدى الحاجة إلى تعديل أسعار المنتجات البترولية أو الإبقاء عليها دون تغيير.

هل توجد زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار؟

لم يصدر قرار جديد بشأن تحريك أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، وفقًا للبيانات الواردة، وتواصل الأسعار العمل بالمستويات الحالية دون تغيير، بعد قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية.

ويتابع المواطنون أي إعلانات رسمية جديدة تتعلق بأسعار الوقود، نظرًا لتأثيرها المباشر في تكاليف التنقل والاستخدامات المنزلية والتجارية، مع استمرار متابعة أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز وغاز تموين السيارات.

ملخص أسعار الوقود اليوم في مصر

تواصل أسعار الوقود في مصر استقرارها اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تسعيرة رسمية معلنة، حيث سجل لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، وبنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما بلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه.

وسجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية وزن 12.5 كيلوجرام 275 جنيهًا، والأسطوانة التجارية وزن 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا، فيما يتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب، مع استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تغيير.