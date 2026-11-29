أعلن الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تقدم أحمد حسام ميدو ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، بشأن أزمة مستحقات المغربي صلاح مصدق، لاعب نادي الزمالك، وما ترتب عليها من أعباء مالية على النادي.

ونشر أمير هشام تفاصيل بيان ميدو، الذي أكد خلاله أنه لا يمتلك أي خصومة شخصية مع أي شخص داخل نادي الزمالك، مشددًا على أن تحركه يأتي بصفته عضوًا بالجمعية العمومية، وحرصًا على حماية أموال النادي.

وأوضح ميدو أنه عقب فحص أوراق أزمة مستحقات صلاح مصدق، بالتعاون مع المستشار عمرو شريف، انتهى الرأي القانوني إلى وجود شبهة جرائم عدوان على المال العام وإضرار عمدي بأموال النادي، وهو ما دفعهما إلى التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، قُيد برقم 309 عرائض أموال عامة عليا.

وأشار إلى أن البلاغ يتضمن اتهامات بشأن تعمد عدم سداد مستحقات اللاعب، رغم العلم بالعواقب والإنذار، الأمر الذي أدى، حسب ما ورد في البلاغ، إلى إلزام الزمالك بسداد 808 آلاف و961 دولارًا، بخلاف الفوائد، فضلًا عن إيقاف القيد لفترتي تسجيل.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على ثقته في النيابة العامة لكشف الحقيقة، وحماية أموال نادي الزمالك وحقوق أعضاء الجمعية العمومية.