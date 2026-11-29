شنت إدارة تموين الخارجة حملة بالتعاون مع مباحث التموين والوحدة المحلية بالخارجة، وقد أسفرت الحملة عن ضبط "٣٣" مخالفة تم رصدها أثناء الحملة لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت إدارة باريس بحملة بقيادة مدير الإدارة ومعاوني الإدارة على عددٍا من الأنشطة التجارية المختلفة والمخابز البلدية، أسفرت الحملة عن ضبط "٤" مخالفات لنقص وزن الرغيف، وعدم إعطاء بون الصرف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستهدفت إدارة تموين الداخلة حملة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك والوحدة المحلية بمدينة الداخلة، استهدفت الحملة أنشطة تجارية مختلفة وقد أسفرت الحملة بتحرير عدد "٦" مخالفات اشتملت على:

* غش تجاري ( ٤٠ قطعة)

* عدم وجود شهادة صحية.

* عدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقامت إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين بحملة على عددًا من الأنشطة التجارية المختلفة، أسفرت عن تحرير ٢٠ مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالبت مديرية التموين بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر :

📞منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

📞غرفة عمليات مديرية التموين 0922928959