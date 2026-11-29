قال أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة خصصت مكتبًا بمقر الهيئات التابعة لها في منطقة العجوزة، لاستقبال أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، وتلقي المستندات والطلبات اللازمة للحصول على التعويضات المقررة.

المقر المخصص لاستقبال المواطنين

وأضاف عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المقر المخصص لاستقبال المواطنين يقع في المقر القديم لوزارة التضامن الاجتماعي، ويضم فريقًا مختصًا للتعامل مع الأسر المدرجة ضمن كشوف المستحقين.

إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الرسمية

وأوضح أن الوزارة وفرت فريقًا قانونيًا لإنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الرسمية والحكومية المعنية، وتسهيل حصول الأسر على مستحقاتها دون تحميلها أعباء إضافية في الإجراءات.

وأشار إلى أن أسر المتوفين يتعين عليها تقديم إعلام الوراثة باعتباره مستندًا أساسيًا لاستكمال إجراءات صرف التعويضات، مؤكدًا وجود تنسيق بين وزارة التضامن والجهات المعنية لتيسير الإجراءات القانونية.