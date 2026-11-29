كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات جديدة بشأن أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل حالة الغضب التي تسيطر على اللاعبين بسبب عدم وضوح موعد صرف مستحقاتهم.

وكتب مهبب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. سيكون هناك تصعيدًا من لاعبي الزمالك في الأيام المقبلة ضد الإدارة بسبب أزمة المستحقات، لم يحضر أي مسئول مران الفريق منذ البيان، ولم يتحدث معهم أي عضو بالمجلس حول موعد صرف المستحقات، وهو ما زاد من غضبهم».

وأشار إلى أن غياب مسئولي النادي عن تدريبات الفريق، وعدم التواصل مع اللاعبين لتوضيح موعد حل أزمة المستحقات المالية، زادا من حالة الاحتقان داخل صفوف الفريق، ما ينذر بتصعيد محتمل خلال الأيام المقبلة.

تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الزمالك إلى فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق، وتجنب تأثير الأزمات الإدارية والمالية على استعدادات اللاعبين والتزاماتهم خلال الفترة المقبلة.