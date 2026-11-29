قال أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة نجحت في توفير 26 سيارة بديلة للمواطنين الذين فقدوا سياراتهم في حادث الطريق الدائري بالوراق، موضحًا أن السيارات تشمل 20 سيارة وفرتها الوزارة، بالإضافة إلى 6 سيارات مقدمة كتبرع ودعم من حزب مستقبل وطن.

إجمالي المركبات التي تم حصرها

وأضاف عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إجمالي المركبات التي تم حصرها نتيجة الحادث بلغ 29 مركبة، وفقًا للمحاضر الرسمية التي تم تقديمها إلى وزارة الداخلية، مشيرًا إلى استبعاد 3 مركبات من الحصر المخصص للتعويضات.

وأوضح أن المركبات المستبعدة تشمل السيارة التي كانت محملة بالوقود وتعرضت للانفجار، والسيارة المتسببة في الحادث التي تخضع للتحقيق أمام النيابة العامة، بجانب سيارة تابعة لإحدى الوزارات الحكومية، مؤكدًا أن الدعم يستهدف المواطنين المتضررين وليس الجهات الحكومية أو الشركات.

الحصول على سيارة بديلة

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ مباشرة في تسليم السيارات البديلة للمستحقين وفقًا للمحاضر والإجراءات القانونية، مع إتاحة الاختيار أمام كل أسرة بين الحصول على سيارة بديلة أو صرف قيمتها المالية، حسب رغبتها.