قال الإعلامي جابر القرموطي إن ما شهدته الأيام الماضية من تضامن المصريين مع ضحايا حادث الوراق يمثل ملحمة إنسانية جميلة تعكس أصالة الشعب المصري وقيم التكافل والتراحم المتوارثة عبر الأجيال.

وأضاف القرموطي، خلال تقديمه برنامج «الدوار» المذاع على قناة «مودرن MTI»، أنه لا يصح أن نُحمّل الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي أعباءً إضافية فيما يتعلق بحصر التبرعات المقدمة لصالح ضحايا الحادث، مشيرًا إلى أن الوزارة من أهم الجهات المسؤولة عن هذا الملف.

وأوضح أن المصريين يتميزون بروح التضامن والتكافل والستر، قائلًا إن فكرة «أنا أسترك وأنت تسترني» من القيم الأصيلة التي تربى عليها المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذه المواقف تعيد الجميع إلى أجواء «طبلية آبائنا» والقيم التي نشأ عليها المصريون.

وأشاد الإعلامي جابر القرموطي بهذه الروح الإنسانية، مؤكدًا أنها تعبر عن عظمة الشعب المصري وتماسكه في أوقات الشدائد.