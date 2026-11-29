أثار خبر إعلان النجم الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، اعتناقه الدين الإسلامي، حالة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداول رواد مواقع التواصل أنباء إسلامه في المملكة العربية السعودية، وسط موجة من التهاني والدعوات له بالثبات والتوفيق.

وأعلن الإعلامي الرياضي بندر العتيبي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إسلام اللاعب الفرنسي، حيث كتب: «لاعب النصر الفرنسي كومان أعلن إسلامه، اللهم ثبته على طاعتك»، وهو المنشور الذي لاقى تفاعلا واسعا من الجماهير والمتابعين.

وتفاعل عدد كبير من جماهير نادي النصر ومحبي كرة القدم مع الخبر، معبرين عن سعادتهم بهذه الخطوة، وموجهين الدعوات للنجم الفرنسي بالثبات على طاعة الله، وأن تكون هذه المرحلة بداية خير في حياته.

يأتي تداول الخبر في ظل تجربة كومان الاحترافية بالملاعب السعودية، بعدما انضم إلى صفوف النصر في 15 أغسطس 2025، قادما من بايرن ميونخ الألماني، ليبدأ تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.

أرقام كينجسلي كومان مع النصر السعودي

وقدم كومان مستويات لافتة منذ انضمامه إلى النصر، حيث خاض 51 مباراة بقميص الفريق في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 17 هدفا، بالإضافة إلى صناعة 21 هدفا لزملائه، ليصبح أحد العناصر الهجومية المؤثرة في صفوف الفريق.

ويبلغ النجم الفرنسي 30 عاما، ويمتلك مسيرة كروية حافلة، بعدما سبق له اللعب لأندية باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونخ، وحقق العديد من البطولات المحلية والقارية، قبل خوض تجربته الحالية في الملاعب السعودية.