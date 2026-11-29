نفى الإعلامي أحمد موسى صحة ما تردد بشأن خصم أي مبالغ أو ضرائب من أموال التبرعات المخصصة لدعم أسر ضحايا حادث الطريق الدائري والمصابين، مؤكدًا أن جميع الأموال ستصل إلى مستحقيها بالكامل دون أي استقطاعات.

أموال التبرعات سيذهب إلى مستحقيه

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن كل جنيه من أموال التبرعات سيذهب إلى مستحقيه، مشددًا على عدم وجود أي خصومات أو استقطاعات من المبالغ التي يقدمها المتبرعون.

وأضاف أن آليات التبرع تتيح تقديم الأموال نقدًا أو من خلال الشيكات، وإيداعها في الحسابات المخصصة، موضحًا أن أصحاب الحسابات يمكنهم استلام أموالهم وفقًا للآليات المتاحة، بما يضمن الحفاظ على كامل قيمة التبرعات.

توضيح جميع التفاصيل أمام المواطنين

وشدد أحمد موسى على أهمية الشفافية في التعامل مع أموال التبرعات، مؤكدًا ضرورة توضيح جميع التفاصيل أمام المواطنين، حتى يطمئن كل من يرغب في المشاركة إلى أن مساهمته ستصل كاملة إلى الجهات والمستحقين المخصص لهم الدعم.