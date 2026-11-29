أكد الإعلامي أحمد موسى استمرار تدفق التبرعات والمساهمات المالية لدعم أسر ضحايا حادث الطريق الدائري والمصابين، مشيرًا إلى أن هناك مبالغ جديدة أعلن أصحابها عن التبرع بها، لكنها لم تصل حتى الآن إلى الحسابات المخصصة.

إجمالي التبرعات المعلنة

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن إجمالي التبرعات المعلنة وصل إلى نحو 430 مليون جنيه، موضحًا أن هناك أشخاصًا أعلنوا عن رغبتهم في التبرع، وآخرين يتواصلون لمعرفة الإجراءات المطلوبة لتقديم مساهماتهم.

وأضاف أن التبرعات لم تتوقف، ولن تتوقف بإذن الله، في ظل حالة التضامن والتكاتف التي أظهرها المصريون عقب الحادث، مشددًا على أهمية استمرار المشاركة المجتمعية لدعم المتضررين والوقوف بجانب أسر الضحايا.

المسؤولية المجتمعية والتلاحم

ولفت إلى أن المساهمات لا تقتصر على رجال الأعمال والمؤسسات، وإنما تشمل أيضًا مواطنين يرغبون في المشاركة وتقديم الدعم، بما يعكس حجم المسؤولية المجتمعية والتلاحم بين أبناء الشعب المصري.