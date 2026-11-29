كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل آلية استثمار جزء من أموال التبرعات المخصصة لدعم أسر ضحايا حادث الطريق الدائري، موضحًا أن الشهادات التي يتيحها البنك المركزي يمكن أن تحقق عوائد دورية وفقًا لاختيار المتبرعين.

آلية شهادات الاستثمار

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن آلية شهادات الاستثمار تتيح الحصول على عائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، وفقًا لما يحدده أصحاب الأموال.

وأضاف أن هناك آليات أخرى للحصول على التبرعات نقدًا أو من خلال الشيكات، وإيداعها في الحسابات المخصصة، مؤكدًا أن الحديث عن استثمار الأموال لا يعني خصم أي مبالغ منها أو اقتطاع جزء من قيمتها.

تحقيق الشفافية الكاملة أمام المواطنين

وأشار إلى أن الهدف من توضيح هذه التفاصيل هو تحقيق الشفافية الكاملة أمام المواطنين، والرد على التساؤلات التي أثيرت بشأن مصير أموال التبرعات وكيفية التعامل معها.