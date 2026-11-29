انتقد الإعلامي أحمد موسى الاتهامات التي وجهها البعض للدولة بشأن استغلال حادث الطريق الدائري لجمع التبرعات أو تحقيق مكاسب من أموال المواطنين، معتبرًا أن التشكيك في نوايا الدولة ومؤسساتها خلال هذه الظروف أمر غير مقبول.

الدولة تحركت منذ اللحظات الأولى

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الدولة تحركت منذ اللحظات الأولى للحادث، وقدمت أجهزتها المختلفة الدعم اللازم، بداية من الحماية المدنية والإسعاف، وصولًا إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء والمسئولين لتطورات الموقف.

وأضاف أن اتهام الدولة باستغلال أموال الأيتام والضحايا أو المتاجرة بمعاناة أسر المتوفين والمصابين أمر مؤسف، متسائلًا عن كيفية توجيه مثل هذه الاتهامات إلى بلد يقف أبناؤه بجانب بعضهم البعض في أوقات الأزمات.

التبرعات ستصل إلى مستحقيها

وشدد أحمد موسى على أن أموال التبرعات ستصل إلى مستحقيها بالكامل، دون خصم أي مبالغ، مؤكدًا أن المطلوب هو دعم جهود التضامن المجتمعي بدلًا من التشكيك وإثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.