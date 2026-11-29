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انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات، اليوم الأحد، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعي المال والمواد الأساسية.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر العام انخفض بمقدار 6.85 نقطة مسجلا 1800.49 نقطة، كما تراجع المؤشر الإسلامي بمقدار 6.11 نقطة مسجلا 831.46 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 882,122 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 194,847 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 77.64% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداول.